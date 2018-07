Una dona de 68 anys mor ofegada a la platja de Calafell

Una dona de 68 anys de nacionalitat espanyola va morir ofegada aquest dijous a la platja de Calafell (el Baix Penedès), segons ha confirmat Protecció Civil. Els fets es van produir al voltant de les set del vespre quan dos testimonis van alertar el telèfon d'emergències 112 que havien tret la dona i que es trobava inconscient a la sorra. Un particular va iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels socorristes, que encara es trobaven a la platja. Poc després, va arribar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va continuar amb les maniobres però finalment no es va poder fer res per salvar la vida de la dona.Durant la tarda d'ahir, va onejar la bandera verda a la platja de Calafell i l'estat de la mar era bo. Des del 19 de juny, han mort sis persones a les platges catalanes, cinc de les quals per ofegament i una per patologia mèdica.Fins al lloc, s'hi van desplaçar tres dotacions del SEM, la Policia Local i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra.

