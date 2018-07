GUIA Tots els detalls de la gran manifestació per la llibertat dels presos polítics

🎥 Vine a la manifestació d'aquest dissabte per exigir la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.



Us volem a tots lliures i a casa!🎗



📆 Dissabte, 14 de juliol

🕖 19 h

📍 C/ Tarragona (cruïlla amb Diputació)#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/rWJDbmQJgD — Òmnium Cultural (@omnium) 12 de juliol de 2018

Exigir l'alliberament dels presos polítics. Aquest és l'objectiu primordial de la manifestació que aquest dissabte han convocat ANC, Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils -entitat creada pels familiars dels presos i exiliats- a Barcelona un cop els dirigents processats per rebel·lió han estat traslladats a presons catalanes. L'apropament, han insistit en les darreres setmanes, no és una concessió, sinó el simple compliment de la llei. És per això que reclamen que la manifestació sigui massiva perquè l'estat espanyol entengui que la justícia passa perquè tots ells quedin en llibertat."Esperem que la manifestació de demà vagi més enllà de la lluita per la República. Hi ha un 80% de gent a Catalunya que creu que tenir presos polítics és una aberració", ha defensat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en declaracions a Catalunya Ràdio . Des de que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ser empresonats les entitats no han donat treva a l'hora de convocar mobilitzacions per exigir la llibertat de tots els empresonats. La d'aquest dissabte, però, es planteja com un punt d'inflexió. A continuació, tots els detalls per saber com participar a la manifestació que porta per lema Ni presó ni exili, us volem a casa.La mobilització ha estat convocada al carrer Tarragona de Barcelona (cruïlla amb Diputació), a tocar del Parc Joan Miró, aquest dissabte 14 de juliol a les 19 hores. El recorregut preveu que avanci fins a l'Avinguda de Josep Tarradellas i que finalment la concentració arribi a les portes de la presó Model. Les entitats han buscat una ubicació de caràcter simbòlic que serveixi per denunciar la repressió que estan patint els presos polítics. "Cridarem ben fort per totes les persones represaliades", han avançat.De fet, la Model ha estat, des de la seva reconversió com a espai de memòria, l'escenari escollit per actes de denúncia de la regressió en drets i llibertats. Va acollir els concerts de Valtonyc i Pablo Hasél en defensa de la llibertat d’expressió, així com actes de lluita contra els vestigis del franquisme.Ja fa dies que les entitats estan organitzant autobusos arreu del territori per arribar-hi sense haver d'utilitzar vehicles particulars. Per arribar en transport públic al punt de trobada un cop ja a Barcelona, hi ha l'opció d'utilitzar les línies de metro L1 (vermella) i L3 (verda) fins a plaça Espanya o, en el cas de la L3, també la de Tarragona, tot i que aquesta és possible que estigui més concorreguda. També hi ha la possibilitat d'utilitzar la L5 (blava) fins a la parada d'Entença. Els autobusos que millor connecten amb l'escenari de mobilització triat són l'H12 i el D20.L'escenari estarà situat en la cruïlla de l'Avinguda Josep Tarradellas amb carrer Nicaragua i Rosselló. Un cop la concentració arribi a les portes de la Model, estan previstes intervencions de portaveus de les entitats convocants. A l'acte, que estarà presentat per l'actor Albert Bufill, parlaran la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i un representant de l'Associació Catalana de Drets Civils. Els familiars dels presos i exiliats pujaran també a l'escenari. La convocatòria acabarà amb una actuació musical de Jordi Montañez.La darrera gran manifestació per exigir la llibertat dels presos es va celebrar el passat 15 d'abril convocada per l'Espai Democràcia i Convivència tot coincidint amb els sis mesos de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Segons els convocants, hi van participar 750.000 persones (350.000 segons la Guàrdia Urbana).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)