​Adreces actualitzades: envia un missatge de suport als presos polítics

Adreces dels presos polítics

A hores d'ara, continuen empresonats nou líders del procés independentista. Alguns com Jordi Cuixart i Jordi Sànchez ja hi porten 270 nits. A més dels dos esmentats, continuen a la garjola Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell.Entre les iniciatives endegades arran de l'empresonament del Govern, diverses associacions han difós l'adreça actualitzada dels presos perquè els ciutadans puguin fer-los arribar cartes, ara que ja estan a presons catalanes. Cal recordar el règim de privació de llibertat no permet accedir a internet i, per tant, les vies de comunicació amb l'exterior només poden ser per intercanvi epistolar.A continuació, facilitem les adreces dels presos per contribuir en la iniciativa, degudament actualitzades:

