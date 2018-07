L'economia catalana continua creixent més que l'espanyola gràcies a la reindustrialització

L'economia catalana continua creixent més que l'espanyola gràcies a la seva reindustrialització. Al llarg del 2017, el pes de l'economia catalana en el conjunt de l'estat espanyol ha continuat pujat fins a situar-se en el 19,2%, que és el percentatge més alt dels darrers divuit anys. Aquestes són algunes de les dades que presenta la Memòria Econòmica de Catalunya , que s'ha presentat aquest matí a la Llotja de Mar de Barcelona, amb l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra, junt a Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, que ha obert la sessió.La Memòria destaca la base sòlida de l'economia catalana. Malgrat que el 2017 ha estat un any ple de complexitat, i amb les dificultats que ha suposat el conflicte polític, l'economia ha crescut un 3,4%. El PIB ha recuperat el nivell que tenia abans de la crisi amb una xifra propera als 29.500 euros per persona. Una de les claus de la solidesa és l'estat del sector industrial. Cal tenir en compte que el pes de la indústria en l'economia catalana ha pujat fins al 22,1%, el percentatge més elevat dels deu darrers anys. La reindustrialització que s'està produint en l'economia és un dels senyals de fons del quadre econòmic.El sector TIC i les activitats científiques i professionals lideren, d'altra banda, la recuperació, el que indica els canvis que s'estan produint pel que fa a model econòmic. En la Memòria se subratllen elements positius, com que el creixement és més equilibrat que en el passat, i compatible amb el manteniment d'un superàvit exterior.Les vendes dirigides al mercat espanyol han vist disminuir el seu pes en favor de les dirigides al mercat internacional. Mentre les primeres són el 35,5% del total, les segons suposen el 64,5%. També ha crescut la diversificació de les exportacions als mercats exteriors, amb un creixement sensible de les exportacions a fora de la Unió Europea.Cal destacar també dues dades més. L'increment del turisme estranger, que ha augmentat els darrers deu anys en un 33%. I també el creixement de la construcció, tot i que amb un pes en el conjunt d el'economia encara baix (un 4,8% del PIB), el que allunya, segons la Memòria, el risc d'una possible bombolla en el sector.La Memòria Econòmica un balanç de l’economia catalana al llarg de 2017, una anàlisi que ha estat presentada per Carme Poveda, directora de la publicació. Aquest any el tema monogràfic de la Memòria és la relació Universitat-Empresa, que ha estat desenvolupat pel catedràtic de la UPF José García Montalvo. El treball inclou també l’estudi dels resultats economicofinancers de l’empresa catalana durant el 2017, elaborat per Oriol Amat, catedràtic també de la Pompeu Fabra.El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha obert l'acte a la Llotja de Mar, junt amb el director d’Institucions de Banco Santander, José María Martinez. El banc patrocina l'elaboració de la Memòria, en col·laboració amb el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

