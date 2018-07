​VÍDEOS Espectacular esfondrament d'un centre comercial acabat d'inaugurar a Mèxic

Si van a periférico sur tengan cuidado por que se cayó una parte de la plaza ARTZ @OphCourse @genarolozano pic.twitter.com/Mnvo4wKyvC — Fer Rabago (@dra_rabago) 12 de juliol de 2018

#Video 📹 La estructura de la Plaza Artz Pedregal se derrumbó hace unos minutos, sin que hasta el momento se sepa si hay heridos https://t.co/0nzHFlFOZk



📹 Cortesía pic.twitter.com/6bGlU33iZK — El Universal (@El_Universal_Mx) 12 de juliol de 2018

Al momento: No se reportan heridos de gravedad ni muertos. Así luce la estructura colapsada de la plaza Artz Pedregal



Reporta: @AlesitaNaty

Video: @kinematico pic.twitter.com/MSqHDDl4A7 — Nación321 (@Nacion321) 12 de juliol de 2018

Ensurt monumental al centre comercial de Plaza Artz Pedregal, a Ciutat de Mèxic. L’edifici, amb una arquitectura molt moderna, s’acabava d’inaugurar.En un moment donat, com es pot veure als vídeos que ja s’han fet virals, es comencen a trencar els vidres i després l’edifici s’esfondra.Tot i l’espectacularitat de l’incident, diversos mitjans mexicans informen que no hi ha víctimes ni tan sols ferits. Es desconeixen les causes de l’esfondrament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)