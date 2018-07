Arriba la Transsegre, Balaguer riu

Balaguer viurà aquest cap de setmana la Transsegre , la festa major d'estiu a la capital de la Noguera que omple de festa els marges del riu. Amb els anys, la festa de les barques casolanes que baixen pel Segre s'ha convertit en una tradició que va sumant adeptes a cada edició. Enguany s'arriba a la 34a Transsegre, i ho fa malgrat les incògnites que ha provocat la crescuda del cabal del riu durant dos mesos.El volum d'aigua que ha baixat per la canalització del Segre ha alterat els plans dels organitzadors de l'esdeveniment, que han anunciat una reducció de la segona etapa per motius de seguretat.La primera jornada de la Transsegre es viurà aquest divendres amb la festa als marges del Segre a càrrecs de Disc-jockeys, encara que el plat fort arribarà dissabte amb la primera baixada de les gairebé 300 embarcacions que navegaran des de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai. A la nit, el grup La Pegatina serà el cap de cartell d'una festa en la qual també participaran els diables de la ciutat, el grup de versions Rocktambuls i que clourà el conegut DJ Nando Dixcontrol.Diumenge, la Transsegre posarà el punt i final amb la segona etapa de la baixada, que aquest any i de manera excepcional, serà de mig quilòmetre, el que separa el pont del Sió del Parc de la Transsegre, a Balaguer. Una caragolada benèfica posarà el punt i final a la festa.

