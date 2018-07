Desconvocades les cinc jornades de vaga a Renfe

Els treballadors de l'alta velocitat i llarga distància de Renfe han decidit desconvocar les cinc jornades de vaga previstes pels dies 26 i 31 de juliol i l'1, 3 i 10 d’agost . Fons d'UGT han indicat que han decidit desconvocar les aturades per no causar "problemes" als viatgers i perquè "el nou personal" de la junta directiva de la companyia ferroviària "es pugui posar al dia" ja que el conflicte, segons han dit, "no està tancat".Els treballadors havien convocat la vaga per denunciar l'"endèmica falta de personal" a Catalunya que "afecta de manera greu i directa la seguretat dels viatgers". Segons ha apuntat el sindicat, a la segona quinzena de setembre mantindran una reunió amb la junta directiva i, en funció del resultat, decidiran si tornen a convocar mobilitzacions.El sindicat reclama un increment de la plantilla per tal de poder "garantir la seguretat" tant dels treballadors com dels usuaris especialment als trajectes a Catalunya, on recorda que hi ha túnels que superen els 4.000 metres i trens de fins a 400 metres de longitud.Segons el sindicat, que té una representativitat d'entorn al 20% a l'empresa, amb l'actual plantilla no hi ha "prou personal per garantir l'auxili o l'evacuació dels viatgers", així com tampoc prou treballadors com per garantir serveis com l'acompanyament de menors o l'atenció a persones amb mobilitat reduïda.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)