Ballesteros: «Si els Jocs Mediterranis s'haguessin fet a Girona, les crítiques no haurien estat tan dures»

Josep Fèlix Ballesteros (1959) és l'alcalde de Tarragona des de l'any 2007, sota les sigles del PSC. Encara no ha decidit –o si més no no ha fet pública la seva decisió- si es presentarà a les eleccions municipals el 2019. El socialista defensa que els Jocs Mediterranis van ser un èxit i lamenta que "les errades s'han elevat a categoria". Assegura que entoma bé les crítiques però denuncia que en van rebre d'interessades, que fins i tot eren políticament dirigides. El batlle afirma que s'alegraria que els presos polítics estiguessin en llibertat condicional i que cal una reforma de la Constitució.- Doncs que el camí ha valgut la pena, malgrat totes les dificultats prèvies i durant la celebració que ens hem trobat. Ha valgut la pena per diferents raons. La primera pel llegat. Hem aconseguit que un antic gueto, com és el barri de l'Esperança, on hi ha l'Anella Mediterrània sigui un lloc d'activitat cívica, pública, esportiva i això forma del que he de fer com a alcalde, que és equilibrar la ciutat a Llevant i a Ponent. També han quedat uns equipaments de primeríssim nivell. Els Jocs han estat un èxit esportivament i organitzativament, més enllà que algunes coses han fallat, com l'himne o les medalles. També és veritat que m'hagués agradat veure en algunes competicions els espais més plens de gent alguns espais esportius i això sí que deu ser imputable a tots plegats. La cosa que es podia haver millorat és l'assistència. El més important dels Jocs, però, han estat els voluntaris. Han dedicat moltes hores i moltes setmanes a treballar per la ciutat i pel projecte. Això no té nom.- Per la cerimònia inaugural es van posar a la venda les que s'havien de vendre, que eren unes 7.000. La resta eren compromisos amb atletes i delegacions. Pràcticament es van vendre totes, segons Ticketmaster que és l'empresa que se li va adjudicar la gestió de la venda. Crec que hi ha una errada de concepció, que és que les delegacions ens haurien d'haver avisat amb dues setmanes d'antelació que algunes de les seves localitats no les farien servir. També és veritat que, televisivament, posar tots els atletes al gol de mar va ser un error, es va veure molt perquè molts atletes, quan acabaven de desfilar, agafaven l'autobús i marxaven cap a la Vila Mediterrània. Dues errades que van evidenciar-se molt però més enllà d'això, la cerimònia va sortir molt bé.- Encara no. Ens les donaran quan Ticketmaster liquidi tot el tema de l'IVA però, evidentment, no seran les que esperàvem vendre.- Es va fer tenint en compte la capacitat màxima total de cada instal·lació i en totes les modalitats. Això ja sabíem que seria impossible però s'havia de fer perquè havíem de posar la disponibilitat màxima d'aforament.- És cert que han rebut un certificat però com a mostra d'agraïment. Evidentment en els pròxims mesos farem un certificat personalitzat que fins i tot el podran fer servir curricularment. Se'ls dedicarà l'avinguda de l'Anella Mediterrània on el seu nom figuri en un panell en aquella mateixa via. Això ho estan treballant els serveis tècnics i em diran on i en quin format s'ha de fer.- Jo en canvi vaig veure molts voluntaris que estaven emocionats. Gairebé em vaig fer 400 selfies quan van acabar els Jocs, vaig signar samarretes i gorres i és molt probable que amb més de 2.800 voluntaris algú que no se sentís prou ben tractat. Per mi, l'anècdota no és la categoria. Si és així i ens ho comunica, evidentment li demanarem disculpes.- Les crítiques formen part de la política. Qui cregui que estarà en un lloc i no serà criticat s'equivoca. Jo les crítiques les encaixo bé però, evidentment, quan tens un càrrec públic has d'intentar governar per a tothom i això vol dir que hi ha gent a favor i també en contra.- Si però també elogis per totes bandes. Les delegacions internacionals ens van dir que l'organització havia estat excel·lent, de la Vila Mediterrània també i els alcaldes i alcaldesses que no són del meu partit, tots han valorat positivament els jocs. També molts periodistes han estat crítics i altres elogiosos, per tant, és evident que un esdeveniment no pot anar a gust de tothom. És cert que hi havia crítiques interessades, fins i tot políticament dirigides i altres ho eren i que pensaven que legítimament les havien de fer. - No, no. Això forma part de la normalitat. Hi ha hagut crítiques, algunes ens han servit per millorar, altres per ser ateses i altres per descartar.- No, no, en absolut. En la comissió del programa cultural hi havia l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, l'Autoritat Portuària, la Generalitat i l'Estat. I cadascuna de les institucions va aportar el que va poder o el que va creure que havia de fer en el programa cultural. Imposat, que jo sàpiga no.- El subdelegat de Defensa a Tarragona ens ho va oferir, a mi no, a Javier Villamayor, i vam creure que si volia venir un vaixell i es podia visitar ens semblava fantàstic. Primer havia de ser el Juan Sebastián Elcano, el vaixell escola, i finalment va ser el Juan Carlos I. Quan els vam dir que ens semblava bé, ens van informar que havíem de fer una petició a la ministra de Defensa i així va anar. Si ens haguéssim de moure per xifres, 150 persones manifestant-se en contra i més de 12.000 visites. Si som tan demòcrates, hauríem de valorar això. Més enllà d'això, respecto que hi hagi gent que pugui ser crítica amb la presència de l'exèrcit. - Que si això hagués passat a Girona, les crítiques no haurien estat tan dures ni tan fortes. Aquí tenim un problema d'autoestima. Moltes coses les trobem pixades i cagades, com diem per aquí, i som excessivament autocrítics. Hem de creure una mica més en nosaltres mateixos.- A fora no hi ha hagut massa crítica, alguns mitjans sí, però majoritàriament no. De fet, teníem molts voluntaris que eren de fora.- Bé, això ha passat perquè les anècdotes s'han maximitzat. En canvi, en els Jocs Olímpics de Barcelona 92 hi va haver autobusos que no van arribar a lloc, competicions que no estaven en el programa oficial o atletes que es van perdre, entre altres coses. En canvi, tot això va ser tapat i a Tarragona, les cinc errades les hem elevat a categoria.- Sí. A més, no tinc cap inconvenient en reconèixer que els governs de Torra, de Puigdemont, de Mas i de Montilla han col·laborat tots. Em consta que el Govern ha fet molts esforços per poder tirar endavant el pavelló i per tant, sí que ha estat a l'alçada, sense cap mena de dubte.- M'hauria disgustat molt que no vingués. I com que va venir, em sento molt agraït i reconfortat. Abans que m'ho demani, lamento i critico les xiulades, tant al president Torra com al rei Felip VI.- No, perquè jo crec que va ser al revés. Estic orgullós que la primera vegada que es trobaven, encara que sigui fer-se retrets, el rei, el president del govern espanyol i el president de Catalunya fos aquí. Aquesta és la lectura que hauríem de fer. Tarragona va fer possible que per primera vegada les tres institucions es trobessin, per dir-se el que fos, però que es trobessin i posessin per damunt de les seves estratègies personals i partidistes i institucionals, la ciutat de Tarragona i els Jocs Mediterranis, i això té un valor extraordinari.- A mi el que em va agradar molt és la primera apel·lació al diàleg de Sánchez i a allargar la mà a poder parlar de tot després de la moció de censura. Això és la nit i el dia. Abans, no es volien trobar, no es van voler parlar. Per mi, això és fonamental en la política, parlar, parlar i si és possible consensuar i acordar. Ara ningú dona el valor que té. Hem passat per molts anys sense diàleg i què ha passat? Doncs que quan no hi ha política, deixem la política en mans de la justícia i aquest és el gran error que s'ha produït durant els darrers anys.- Es pot plantejar tot en una conversa però és evident que si una cosa cap o no cap en la Constitució doncs s'haurà de parlar i hi ha mecanismes per canviar-la, com l'Estatut i tantes altres coses. Ara toca treballar i s'haurà de fer el que en cada moment les lleis i l'ordenament jurídic permeti.- Cal treballar en la reforma. Davant d'un mur hi ha dues opcions. La de la persona que veu el mur i es caga en tot, està quieta i es dona cops contra el mur. I l'altra, la de les persones que entenem que davant un mur el que cal fer és buscar els instruments i les eines per saltar-lo o evitar-lo i jo estic en aquesta segona. És cert que és més lent, però en la primera només et dones cops contra el mur. Que aquest país vol començar una reforma constitucional que inclogui un referèndum, doncs haurem de fer-ho i treballar-ho amb paciència sense defallir però dins del marc constitucional o legislatiu que correspongui perquè sinó ni a Catalunya, ni a Espanya ni a Europa no ens consideraran. I això ja s'ha vist.- Si la volem fer d'aquí a un mes, sí. D'aquí a sis mesos també però què fem sinó, ens quedem de braços plegats, lamentant-nos de la nostra mala sort o treballem per canviar-ho?- En una negociació, si poses una data t'equivoques. El que has de tenir en una negociació tan complexa com aquesta són objectius a curt termini, a mig i els finals. A curt, seure i poder parlar de tot. A mig termini, acordar tot allò que puguis i el que toqui. I al final, els objectius finals. Això és la política de veritat, la de buscar solucions als problemes. Ara bé, si nosaltres, per quedar bé amb determinats sectors, d'una banda i de l'altra, el que fem és política declarativa, això ens farà topar contra el mur.- A mi no m'agrada que hi hagi polítics a la presó. Ho he de dir, ho he dit i ho he votat. Dit això, si s'ha arribat a aquest extrem, és perquè no hi ha hagut diàleg i hem deixat la política en mans de la justícia o que esperem que els jutges resolguin allò que no sabem resoldre en política. Hem deixat les solucions en mans d'algú que no controlem des de l'executiu perquè no podem interferir en la justícia. Ara bé, si la Fiscalia, com a conseqüència del que sigui, reflexiona i decideix el que sigui, em semblarà molt bé sempre que es tracti de trobar solucions per aquest atzucac que hi ha ara mateix.- És cert que la nomena el govern però la fiscal prendrà les decisions que hagi de prendre i compte, que els fiscals tenen independència de criteri també. Recordo que el govern espanyol va intentar algunes línies que la Fiscalia, en aquell moment del PP, no li va fer cas. Per tant, la Fiscalia té la seva opinió i la seva independència. A mi m'encantaria que anés cap a la trobada de solucions.- Em sembla fantàstic i estic enormement content. Hi ha gent que m'ha criticat per dir això però m'és ben igual. No podem castigar les famílies, si us plau. A mi m'encantaria que sortissin en llibertat provisional. En el seu moment ja vàrem dir que algunes de les presons que se'ls havia dictaminat ens semblaven desproporcionades. Normalitzar això també forma part de la vida política.- Això deu ser molt graciós per quedar bé i fer algun titular però no aporta res a la situació. A mi em cansa la política declarativa de grans titulars que darrere d'això només hi ha el tema de tenir contents a uns o altres. Entre uns, els més inflamats de tots, i els altres hi ha un camí per recórrer, i d'acord amb el diàleg s'hi està treballant. No vull dir que callin però que no intentin interferir. Ara s'ha recuperat la bilateralitat, que s'havia perdut. I s'ha dit que en molts temes es pot posar d'acord. Si això no és un marc d'acord i de treball polític institucional, que vingui Sant Jordi, per no dir una altra cosa, i que ho digui.- Sí, sincerament crec que sí. Evidentment no resolt res. No hem de ser naïfs però sí que ha servit per rebaixar determinades tensions i sobretot mirades de desconfiança. Ara hi ha mirades de confiança, amb capacitat de parlar i d'acordar i això és molt diferent del que passava fa dos mesos. És insuficient? Segur. Per altres potser és massa.- He dit que ho diria durant aquest mes de juliol i així ho faré. He de consultar a la família. Hi ha gent de dins i de fora del partit que m'ha demanat que em presenti però encara no ho he decidit.- Jo crec que en unes municipals la persona té molta importància. I jo sóc conscient que tinc un dipòsit de confiança que va més enllà del meu partit i que a mi em vota gent d'un extrem fins a l'altre. Per això en un moment d'expectativa baixa de vot del meu partit, jo he tret resultats molt millors. Dit això, no em considero ni millor ni pitjor que el meu partit, soc molt autocrític i sé que he de millorar moltes coses, evidentment.- No ho sé. L'expectativa política pel maig del 2019 no la sap ningú. Ara mateix, però, sembla que la marca PSC i PSOE que ens ajuda més que en la darrera dècada però quan dic sembla és perquè no sabem exactament què passarà. En política pot passar de tot, en positiu i negatiu.- No, no. En absolut. En la perspectiva del temps, tothom situarà la posició en funció del que ha quedat i ha quedat una gran zona d'inversió, d'activitat ciutadana.- Si no em presento, us asseguro que faria un Rajoy, no opinar. Si decidís marxar, ho faria enormement agraït al partit, a la gent i sense interferir per res perquè en la política un s'hi ha de saber estar però també ha de saber marxar. No em sentireu parlar del futur alcalde o alcaldessa ni de la situació de l'Ajuntament. Jo estaré a la meva feina, la mar de tranquil·let i passejant per la Rambla i a disposició per la ciutat si em vol encarregar, sense cobrar, algun tipus d'assessorament.- Sempre dic que les paraules són per complir-les, a excepció que hi hagués situacions extraordinàries que provoquessin una situació no prevista. El pacte amb el PP s'ha circumscrit en l'àmbit estrictament local.- He governat en el primer mandat amb ERC, en el segon en solitari i ara amb el PP. En el futur, si em presento, estic obert a pactar amb un partit que tingui clara una idea per Tarragona i que puguem consensuar, això sí, i que Tarragona no sigui la moneda de canvi de res més. No ho admetria.- Això demostra que aquest pacte no és ideològic ni polític, és per tirar endavant la ciutat.- Això ja no ho sé. Haurien de respondre ells. Jo no m'atreveixo a fer cap pronòstic perquè em costa molt posar-me a la pell dels altres.

