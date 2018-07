Gonzalo Boye: «La millor sortida per a Llarena és retirar l'euroordre»

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que "la millor sortida per al jutge Llarena és retirar l'euroordre". "Ja ho va fer al desembre, davant la imminència d'una resolució a favor dels processats", ha recordat en declaracions a La nit a 8tv. L'advocat també ha celebrat que Alemanya hagi tombat no només el delicte de rebel·lió sinó també de sedició i desordres públics.Boye ha dit que "la restitució de Carles Puigdemont és una possibilitat legal real". "Anem en aquesta direcció", ha assegurat. També ha afegit que "quan es recuperi la racionalitat, tot quedarà en res i Puigdemont podrà ser restituït".El lletrat ha reiterat que no hi ha malversació i es pot acreditar, i ha apuntat que encara no és clar que Puigdemont pugui ser extradit per aquest delicte. "No em preocupa el tema, és més un problema per a Llarena que per a nosaltres", ha dit. Sobre la suspensió de diputats processats, ha dit que "ningú hauria de ser suspès, però molt menys qui no serà entregat ni per sedició ni per rebel·lió".

