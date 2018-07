Suspès «in extremis» el desnonament de famílies amb menors d'un edifici de Gràcia

Darrera aquest desnonament hi ha un banc que any rera any té beneficis milionaris, denunciem també el paper de grans poders financers. Demà a les 9am a Sant Salvador 16 amb Santa Clotilde. — Eloi Badia Casas (@eloibadia) 12 de juliol de 2018

El desnonament previst per aquest divendres d'un edifici del barri de Gràcia de Barcelona s'ha suspès in extremis per tercera vegada en un any. Es tracta del bloc conegut com l'Armadillo, al número 16 del carrer Sant Salvador, que està okupat des del febrer del 2013 i ara hi viuen cinc famílies amb mitja desena de menors. Els Mossos d'Esquadra han acudit a primera hora amb diverses furgonetes per executar el desallotjament per ordre judicial, però finalment no s'ha tirat endavant i la policia ha marxat un cop li ha arribat la comunicació des de la Ciutat de la Justícia que quedava anul·lat, han explicat fonts del cos policial.Es tracta de la tercera vegada que l'Armadillo tenia fixada una data de desnonament, després que s'evités el juliol del 2017 i el març d'enguany. Aquesta vegada la situació pintava diferent, segons va advertir aquest dijous a Twitter el regidor de Gràcia, Eloi Badia, que va cridar a acudir a l'edifici okupat per aturar el desallotjament. "Malgrat els esforços municipals, demà matí tenim el desnonament de 26 veïns i veïnes (6 menors) dels habitatges d'Armadillo, carrers Sant Salvador 16 amb Santa Clotilde. Necessitem ajuda per garantir al dret a l'habitatge", va manifestar.Badia va fer un segon tweet en el qual va remarcar que darrere del desnonament "hi ha un banc que any rere any té beneficis milionaris", en referència al BBVA, i va continuar: "Denunciem també el paper de grans poders financers". A última hora d'aquest dijous Badia va fer un nou tweet on ja avançava que no hi hauria desallotjament. "En l'últim moment, gràcies a les treballadores d'habitatge i la pressió veïnal hem aconseguit que BBVA ajorni el desnonament, aconseguim temps per trobar una solució a l'emergència habitacional que pateixen 26 veïnes de Gràcia!", va afirmar, i va agregar: "Defensem els nostres drets!".L'arribada de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra a primera hora ha fet que els concentrats davant l'edifici hagin retret a Badia que s'executés el desnonament malgrat el seu anunci, si bé finalment no s'ha realitzat com havia indicat el regidor de Gràcia. Aquest dijous l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, un col·lectiu veïnal que està molt a sobre de les qüestions relatives a l'habitatge, també havia advertit, com l'edil, que el BBVA havia rebutjat un acord amb l'Ajuntament per reallotjar les famílies.El BBVA està ara en procés de traspassar bona part dels seus actius immobiliaris al fons Cerberus. Segons també ha recordat el col·lectiu veïnal, l'Armadillo porta okupat més de 5 anys i "al llarg d'aquest temps han hagut de viure amb talls de subministraments i pors cícliques de possibles desallotjaments sense cap solució sobre la taula". Assegura que les persones que hi viuen no poden fer front al pagament d'un lloguer al mercat i que "l'okupació ha estat l'única solució d'aquestes famílies per accedir a un habitatge".

