VÍDEO Puigdemont exigeix l'alliberament immediat dels presos després de la decisió d'Alemanya

Carles Puigdemont ha comparegut a través d'un vídeo penjat a la xarxa per valorar la decisió de la justícia alemanya. L'audiència territorial de Schleswig-Holstein ha descartat extradir-lo per rebel·lió, i davant d'aquesta situació, el president a l'exili ha exigit l'alliberament dels presos polítics. "Exigeixo l'alliberament immediat dels companys que són a la presó. No hi poden passar ni un minut més", ha dit."Si la justícia europea no veu per enlloc el delicte de rebel·lió que demana l'ús de la violència i d'armes, per què la justícia continua tenint gent a la presó?", s'ha preguntat Puigdemont, i ha afirmat que ja n'hi ha prou d'aquest "abús de a justícia". El president ha deixat clar que sense justícia no hi pot haver democràcia ni llibertat. "Això és el que ens ha portat fins aquí: la conquesta de la democràcia i de la llibertat és el que ens ha empès a lluitar fins a conseqüències molt doloroses per a nosaltres i les nostres famílies", ha afegit.Puigdemont també ha tingut un record per a tota la gent que ha donat suport als presos polítics i exiliats, i ha fet una crida a no defallir i a mantenir-se units i no defallir. "Ens queda un llarg camí per assolir la llibertat però se'ns dubte hi arribarem".

