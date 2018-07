Dissenyadors catalans creen una ambulància més compacta i fàcil de maniobrar

Interior de l'ambulància Absolut. Foto: Cedida

L'empresa Bergadana i l'agència de disseny Magma, ubicada a Berga, han creat una ambulància més petita que és més fàcil de maniobrar pel centre de les grans ciutats i que presenta un disseny més confortable i funcional. També és la primera que s'adapta completament a la normativa europea, segons n'expliquen els responsables.El model d'Ambulància Absolut tipus B i C ha quedat finalista en la categoria de mobilitat als premis Delta d'enguany, organitzats per ADI-FAD (Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i el Disseny). Així ho ha explicat auna de les persones que ha treballat en el disseny, Jordi Noguera. Els dissenyadors han estat Josep Guzmán i Escarré i Jordi Noguera Botella de Magma, i Àngel Márquez Zamora de la Bergadana.Els Premis Delta, uns premis que s'atorguen cada dos anys i que van néixer l'any 1961, tenen com a objectiu destacar la importància del disseny i posar en relleu el seu paper com a eina privilegiada per generar riquesa en una economia industrial i en l'actual marc cultural i social.Segons comenta Jordi Noguera, els furgons en què situa aquest vehicle sanitari posseeixen "una grandària i un disseny molt compactes", unes particularitats que faciliten "la mobilitat urbana" dels serveis d'emergències, però, al mateix temps, presenten una distribució interior més espaiosa en vehicles de Suport Vital Bàsic i Avançat, per la millor ubicació que es dona al mobiliari. Noguera explica que també s'ha treballat per què l'habitacle tingui llum indirecte, per tal que el conjunt resulti més còmode i menys agressiu conceptualment, de manera que l'espai "embolcalli el pacient"."El procés de disseny és bastant llarg quant a temps que hi hem dedicat, amb Bergadana hi hem treballat ja abans, en el model Òmnia d'ambulàncies, que s'està fent servir al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya", ha afirmat Noguera. El jove dissenyador de Magma ha valorat "molt positivament" haver quedat finalistes en uns guardons amb molta competència, i ha reflexionat sobre que el nou disseny obre les portes a presentar més innovacions similars en aquest sector del món sanitari, majoritàriament molt conservador.Oh!bike, una bicicleta elèctrica dissenyada a Barcelona, va endur-se finalment el premi de mobilitat. Les obres finalistes i guanyadores dels premis d'ADI-FAD es troben exposades a l'edifici Disseny Hub Barcelona, entre més de 300 peces que representen els millors treballs de l'any en les diferents disciplines de disseny com arquitectura, interiorisme, moda, disseny gràfic o disseny industrial.

