Els Premis Nacionals de Cultura reivindiquen la creació «com a pont de diàleg»

"La cultura és un pont de diàleg", diuen Marta i Lluís Marco, en la breu presentació que dona pas a la cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2018. "Diàleg", la paraula més cobejada, el pont d'unió entre civilitzacions i comunitats. L'únic camí per a l'entesa, especialment des de la diversitat de parers, opinions i mèrits que fan possible tots els ressons de la cultura. Un "meravellós regal" que ha cantat VEUS - cor infantil amics de la Unió de Granollers, fent-se seva i compartint la cançó de Txarango."Meravellós regal, brilla. / I el món segueix girant per tots igual. / Meravellós regal, viure". La cultura com a regal, com a pont d'entesa, com a celebració, tal i com s'ha demostrat amb els deu premiats –, fundacions Pau Casals i Festa Major de Gràcia, Centre de Titelles de Lleida, Jordi Pàmias, Valentí Puig, Josep Anton Codina, Albert Vidal, Fina Miralles i Hausson– i amb totes les actuacions vistes al Teatre Zorrilla de Badalona, en un acte amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, del president del Parlament, Roger Torrent, i de la consellera de Cultura, Laura Borràs, entre d'altres autoritats."Avui ens falta un home lliure que està lluitant per la llibertat de Catalunya", ha dit Torra a l'inici del seu discurs. "Ens falta el president Puigdemont", ha reblat, però també ha afegit que "també ens falten el vicepresident Junqueras i els consellers que són a la presó i l'exili. Esperem i desitgem la seva llibertat immediatament", per després celebrar els valors republicans que "posaven les persones, la cultura i el talent al centre del país. No abandoneu mai ni la tasca ni l'esperança".En total, els guardonats han estat quatre entitats i sis creadors del país, reconeguts pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb els Premis Nacionals de Cultura . Entre ells, el magazín cultural, impulsat per Eva Piquer i mitjà adscrit a. El jurat l'ha reconegut per ser "un intèrpret rellevant de la contemporaneïtat" i per haver-se consolidat amb una audiència lectora cada vegada més nombrosa."La cultura és l'única eina que ens abriga una mica quan el fred ve de dins. L'únic que ens queda quan tota la resta es trenca", ha expressat Piquer en rebre el premi i s'ha afegit al record pels presos polítics i exiliats: "Tenim gent de pau a les presons. No podem callar ni ens podem acostumar, perquè el mal sempre prospera amb la complicitat de qui mira a una altra banda".Els premis són lliurats per desè any consecutiu pel CoNCA, en un format de selecció que incorpora candidatures provinents del sector i on conflueixen "el talent i la creativitat, però també la solidesa i la trajectòria", tal com explica la mateixa entitat. Els deu guardonats amb la màxima distinció del país en l'àmbit cultural destaquen "per la singular empremta" que han deixat en disciplines com la literatura, les arts escèniques i visuals i el periodisme.A l'entrada de l'acte al Zorrilla, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, ha dir sobre l'extradició del president de la Generalitat Carles Puigdemont –no pas per rebel·lió, sinó per malversació– que el missatge que Europa està enviant és: 'alliberi ja aquests ciutadans i a aquests representants polítics' que estan a la presó per uns delictes que tots hem vist que són inexistents". Maragall ha considerat que la decisió judicial alemanya és "una ordre de llibertat immediata" dels presos polítics.Els Premis Nacionals van ser instituïts per la Generalitat republicana el 1932, es van interrompre amb la Guerra Civil el 1938 i es van reprendre el 1982, han reconegut al llarg del temps la tasca de més de 800 creadors, professionals i entitats del sector cultural del país en 43 edicions. Distingeixen figures i col·lectius que han contribuït a donar més rellevància a la cultura catalana, ja sigui "per la seva tasca intel·lectual, artística o d’identitat compartida que desenvolupen".

