La DGT modificarà el carnet de conduir per punts

La Direcció General de Trànsit vol posar remei a l'increment dels accidents mortals en les carreteres d'arreu de l'Estat. Aquest dimecres, el Servei Català de Trànsit publicava l'informe sobre sinistralitat en el primer semestre del 2018 i posava l'accent en què la xifra de morts a Catalunya s'havia disparat. Aquesta "emergència viària" té lloc també a la resta d'Espanya i la DGT ja ha anunciat canvis en el carnet per punts per frenar aquesta dinàmica. Tal com explica El País , el no director general de Trànsit, Pere Navarro, pretén endurir les penalitzacions per l'ús del mòbil al volant, una de les principals causes d'accidents. Aquesta reforma pretén imposar càstigs més servers (que treguin més punts) per aquest tipus d'infraccions. La DGT també vol fer més cridaners i atractius els cursos de recuperació de punts, oferint sumar-ne 8, i no pas 6 com ara."Actualitzarem el permís per punts. Després de 12 anys, el meu manual diu que hem de parar, fer balanç i aprofitar l'experiència acumulada per actualitzar-lo", ha valorat Navarro en la roda de premsa posterior a la presentació de l'informe de la sinistralitat del 2017.

