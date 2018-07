Espanya és l'estat de la Unió Europea que incompleix més lleis comunitàries

Espanya és, dels 28 membres de la Unió Europea, l’estat que acumula més infraccions per incomplir la llei comunitària o aplicar-la malament. Segons un informe fet públic aquest dijous per la Comissió Europea, l’Estat tenia el desembre del 2017 fins a 93 procediments d’infracció pendents. D’aquests, 61 són per transposar de forma "incorrecta" o aplicar "malament" directives europees mentre que 32 són per incorporar-les o adaptar-les a l’ordenament jurídic nacional fora dels terminis marcats.



A banda d’Espanya (93), Portugal (85) i Bèlgica (81) se situen també entre els estats amb un nombre més elevat d'infraccions globals mentre que Dinamarca és l’estat amb menys assumptes en curs (14). Concretament, pel que fa a la transposició o l’aplicació "incorrecta" del dret de la UE, després d’Espanya segueixen Itàlia (53) i Alemanya (49). En total, el 2017 la Comissió Europea va obrir 716 procediments d’infracció nous, una dada que implica una davallada del 27% respecte l’any anterior. En el cas de l’estat espanyol els procediments nous l’any passat van ser 27 i gairebé un terç (el 10%) tenen a veure amb directives mediambientals.

En un comunicat, l’executiu comunitari assenyala que l’aplicació "efectiva" del dret és "essencial" per garantir que els ciutadans i les empreses gaudeixin dels beneficis que aporta el dret de la UE. En aquest sentit, adverteix que qualsevol norma, “"ndependentment de la cura amb la qual s’ha redactat i preparat, és tan eficaç com la seva aplicació".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)