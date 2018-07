Clatellot de Rahola a Arrimadas després de la decisió d'Alemanya sobre Puigdemont

Molt bé, Pilar....

Per ninja45 el 12 de juliol de 2018 a les 17:58 0 0

El Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, instó en su discurso desde el Parlamento de la Unión Europea, al Gobierno español a abrír conversaciones con el "Govern" catalán, a no tardar. Los descerebrados de C's. Fachas, del Partido Podrido, sus Socioslistos y sus palmeros, calificaron como surrealista el intento de investidura telemática de Carles Puigdemont. No les da vergüenza a estos fascistas y corruptos españoles y a sus colegas de la Injusticia Española, los lacitos amarillos que llevan la mayoría de diputados electos en la solapa y los grandes lazos amarillos que en recuerdo de los presos, que hay en los escaños del Parlament desde el 17-1-2017, cuando se invistió al President del Parlament, Roger Torrent?. Esta gentuza no tienen vergüenza ni nunca la han tenido. La morritos Arrimadas y sus secuaces, todo compungidos en sus escaños, sin aplaudir y con cara de pocos amigos. Que esperaban?..... Mientras en Spañistán haya presos políticos en las cárceles y ladrones en el Gobierno, se demuestra claramente de que estamos en una dictadura bananera y no en una "democracia" como intentan hacernos creer esta pandilla de intolerantes. Estos fascistas y este Estado de Desecho sólo han hecho que reprimir, esquilmar, humillar, despreciar y encarcelar a los que no piensan como ellos, con la inestimable ayuda de una Fiscalía que "afina" en manos de la extrema derecha de Vox, una Injusticia Española totalmente politizada y un Tribunal Inconstitucional anclado en la época de Franco. Hasta cuando los tendremos que aguantar?. Si me pegan, me divorcio. No és moment d'aturar-se !!*!!