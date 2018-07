L'opció d'Spotify per compartir la teva música preferida amb els teus seguidors d'Instagram

Spotify ha apostat per apropar-se a Instagram, i ho ha fet facilitant que els usuaris puguin compartir la música que estan escoltant a través de stories de la popular aplicació de fotografies. D'aquesta manera, Spotify espera que els propis usuaris difonguin i promocionin la música per una de les xarxes socials de més èxit.Aquesta opció està activa des de fa unes setmanes i és molt senzilla d'utilitzar. Es fa des de l'aplicació de Spotify del mòbil. Has de clicar sobre el símbol dels tres punts que surt a sobre de qualsevol canço o àlbum i clicar l'opció de "compartir". Quan s'obri el menú d'opcions per compartir haureu de clicar "Històries d'Instagram".Spotify us dirigirà aleshores a l'app d'Instagram i des d'allà podreu editar la imatge com si fos una story normal. Apareixerà la caràtula del disc que esteu escoltant amb el nom de la cançó i l'autor. Quan hàgiu editat, només caldrà penjar la imatge com una història.

