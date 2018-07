19 detinguts per violència de gènere en només 3 mesos a Castelló de la Plana

Agents de la Policia Local de Castelló han detingut 19 homes d'edats compreses entre els 20 i els 82 anys per delictes de violència de gènere durant el segon trimestre, segons ha informat aquest cos de seguretat en un comunicat i se n'ha fet ressò el diari La Veu En la majoria dels casos, els arrestos es van realitzar pocs minuts després que es produís, presumptament, l'agressió de l'home sobre la seva parella. El desplegament d'efectius policials en els diferents districtes de la ciutat i el personal destinat al grup de VIOGEN han aconseguit que l'atenció dels casos de violència de gènere hagi sigut més "ràpida i eficaç", cosa que ha permès que es puguin realitzar aquestes 19 detencions.En els 19 casos d'arrest per violència de gènere, les detencions realitzades pels agents de la Policia Local de Castelló integrats en les seccions del GIP (Grup d'Intervenció de Proximitat), UCE (Unitat de Comeses Especials) i VIOGEN (servei d'atenció a la víctima de violència de gènere) han sigut en la seva majoria en els domicilis conjugals i han estat sempre precedits per la telefonada de la víctima o d'un testimoni de l'agressió al Centre Integral Municipal de Seguretat i Emergències 092. Per mesos, la Policia Local ha detingut quatre persones en abril, quatre en maig i onze en juny.D'altra banda, la Policia Local també ha procedit durant el segon trimestre de 2018 a la detenció de huit homes per, presumptament, incomplir una ordre d'allunyament respecte a la seva víctima, decretada per un Jutjat de Castelló. En els dos casos, la detenció es va produir quan els agents de la Unitat de VIOGEN realitzaven un servei de protecció a la víctima. Durant aquesta vigilància, els policies van observar com el maltractador es trobava dins del límit de prohibició d'acostament a la víctima, per la qual cosa van procedir a la detenció de l'home per un presumpte delicte de trencament de condemna.El 2017, la Policia Local de Castelló va detenir 80 homes per delictes de violència de gènere.

