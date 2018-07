Els 10 vídeos més divertits i impactants de Dani Pedrosa

El pilot de motos Dani Pedrosa ha decidit baixar de la moto. El de Castellar del Vallès ha anunciat aquest dijous en roda de premsa que deixa el motociclisme, just després que aquest any la fins ara seva escuderia, Honda, ha anunciat que no li renovava el contracte de cara a la temporada 2018-2019.A continuació us oferim un recull de vídeos divertits i alguns d'impactants del seu pas per la competició, dins i fora de la pista.

