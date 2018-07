El pilot de MotoGP Dani Pedrosa anuncia la seva retirada

Una vida sobre (dues) rodes

El pilot de motos Dani Pedrosa ha decidit baixar de la moto. El de Castellar del Vallès ha anunciat aquest dijous en roda de premsa que deixa el motociclisme, just després que aquest any la fins ara seva escuderia, Honda, ha anunciat que no li renovava el contracte de cara a la temporada 2018-2019.En una roda de premsa celebrada al circuit de Sachsenring, a Alemanya, Pedrosa ha explicat els motius del seu adeu, en un moment complicat de la seva trajectòria professional, i just quan havia sonat per incorporar-se a una segona escuderia de Yamaha per a la propera temporada."L'any que ve no estaré competint en el campionat, això vol dir que acabaré la meva carrera aquesta temporada", ha explicat en roda de premsa. "És una decisió que he estat pensant durant molt de temps i que és molt difícil de prendre perquè és l'esport que estimo, he tingut diverses ofertes per seguir, però sento que ja no visc la competició com abans", ha afegit.Nascut a Sabadell al 1985 (32 anys), Pedrosa va iniciar-se al món de les dues rodes ben aviat, i al 1997 ja es va proclamar camió d'Espanya de Pocket Bikes. La seva participació a la Movistar Cup al 1999, on va quedar en vuitena posició, i des d'on va fer el salt a la categoria de 125cc, on va quedar també vuitè en la seva primera participació en un mundial, al 2001: es convertia en el pilot més jove de la història en competir i va ser escollit aquell any rookie de la temporada.Va tocar la glòria al 2003, quan va ser campió del món de 125cc en el seu segon any corrent en aquella categoria. Al 2004 feia el salt a 250cc, guanyant la primera cursa de la temporada a Singapur. Era una bona manera de començar, però va acabar millor: aquell any es va endur el campionat del món en la nova categoria.Després de revalidar el títol al 2005, va fer el salt a MotoGP, convertint-se al 2006 en el millor rookie de la temporada. Al 2007 va aconseguir quedar segon a la competició reina. Des de llavors, però, la seva trajectòria s'ha vist truncada i sempre a l'ombra d'altres pilots, entre ells Marc Màrquez, company a Repsol Honda des de 2013.En total, a 285 Grans Premis disputats, Pedrosa, que al setembre farà 33 anys, ha sumat fins al moment 54 victòries (31 en MotoGP, 15 en 250cc i 8 en 125cc), l'última al Gran Premi de la Comunitat Valenciana, i un total de 153 podis (112, 24 i 17), a més de 49 poles.A continuació us oferim un recull de vídeos divertits i alguns d'impactants del seu pas per la competició, dins i fora de la pista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)