​Artadi assegura que la defensa recorrerà la decisió d'Alemanya sobre Puigdemont

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha dit aquest dijous que la defensa recorrerà la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre l'extradició de Carles Puigdemont per un presumpte delicte de malversació de fons públics. "Seguirem batallant perquè està clarament fonamentat que no ha existit", ha afirmat Artadi. Sobre el fet que el tribunal alemany hagi descartat l'extradició per rebel·lió, Artadi ho ha considerat un "nou revés a la justícia espanyola" i "una nova victòria internacional". En aquesta línia, ha reclamat a les instàncies judicials que "reflexionin" sobre "la persecució política al Govern, ANC i Òmnium" mitjançant "presons preventives" per "un delicte de rebel·lió que no existeix".Artadi ha assegurat que "en tota aquesta creació" de "la tasca del jutge Llarena" "no existeix la rebel·lió i queda demostrat que no hi ha causa". Sobre el presumpte delicte de malversació de fons públics, la portaveu del Govern ha confiat que tindrà "la mateixa resolució" que la de rebel·lió perquè "és evident que no n'hi ha hagut". "No hi ha factures ni res, perquè no n'hi va haver", ha sustentat Artadi, que ha celebrat que Puigdemont "continuï en llibertat" després d'aquesta decisió.Sobre la suspensió decretada pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra els diputats independentistes processats, Artadi ha assegurat que encara no ha arribat cap notificació al Parlament i que, un cop arribi, seran els magistrats els encarregats d'estudiar la resposta a la nova interlocutòria. També ha afirmat que la interlocutòria està "plena d'incoherències" perquè s'expressa que s'aplica a les persones en situació de presó i "en canvi, la intenta aplicar també a Comín i Puigdemont".Amb tot això sobre la taula, la consellera de Presidència ha defensat que el camí del Govern no passa perquè cap dels diputats deixi l'escó. "Part de la nostra estratègia implica tornar-los al lloc on haurien de ser, i aquest és el nostre camí", ha dit.Artadi ha explicat que els delegats territorials del Govern, que fins ara no han estat nomenats, aniran dimarts vinent a Govern. En aquesta legislatura, se suma la delegació de la vegueria del Penedès, i aquesta incorporació és la que hauria fet retardar els nomenaments, ja que hi havia la voluntat de fer-los tots a la vegada. "Calia fer tràmits, ara s'han iniciat i estan prou madurs perquè puguem nomenar vuit delegats al mateix moment", ha anunciat.La consellera Artadi ha fet les declaracions des de Tarragona, on ha presentat la propera convocatòria del FEDER a representants municipals. Més tard, ha fet una visita a Riudoms, al Baix Camp. A la tarda, Artadi visita l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, i Vila-rodona, a l'Alt Camp, on visitarà el Projecte Dinamitzador Econòmic i Urbanístic del nucli antic i del municipi.

