Cuevillas anuncia que plantejaran una «batalla per drets fonamentals» al Tribunal Constitucional alemany

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, s'ha mostrat "satisfet" per la denegació per part de la justícia alemanya de l'extradició per rebel·lió de l'expresident de la Generalitat, i ha qualificat d'"esperpèntic" el fet que el Tribunal Suprem espanyol pugui jutjar els consellers per rebel·lió i el president no.En una breu entrevista a TV3, Cuevillas ha valorat la decisió amb un "8 sobre 10" i un "gran èxit" de les defenses dels polítics exiliats, en especial de Puigdemont. També s'ha congratulat per la "contundència" de la resolució de l'Audiència de Slesvig-Holstein en no veure violència en l'actuació del Govern: "qualsevol observador imparcial ho veu així". Segons ell, només veuen violència "els jutges que se senten víctimes".L'advocat ha explicat que ara han de presentar un recurs de reforma, que ha qualificat de "tràmit", per tal d'esgotar la via interna abans de recórrer al Tribunal Constitucional alemany, amb seu a Karlsruhe (Baden-Württemberg), per recórrer contra l'acusació de malversació. Segons ell, la resolució judicial té alguna "contradicció" perquè autoritza l'extradició per un delicte de corrupció però diu que no veu corrupció en l'actuació de Puigdemont. La fiscalia ja no pot recórrer.Per al lletrat, aquesta primera resolució podria tractar-se d'una denegació de l'extradició en dues etapes, primer descartant el delicte més greu i més tard possiblement la malversació. En tot cas, creu que al Constitucional alemany hi haurà una "batalla per drets fonamentals" en considerar que a l'estat espanyol no tindrien un judici just.Si finalment Puigdemont només fos extradit per malversació, Cuevillas creu que seria "esperpèntic, absurd i sense sentit" jutjar de forma diferent els consellers i el president. "Seria un ridícul internacional", i ha recordat que Alemanya és el bressol del dret penal. Segons ell, l'acusació de malversació s'ha mantingut contra alguns exconsellers per poder-los suspendre dels seus càrrecs electes.Sobre la malversació, també l'ha negada, al·legant que algunes despeses atribuïdes per la Guàrdia Civil al Govern no es van produir, com factures d'Unipost per repartiments que no es van fer, el registre de catalans a l'exterior, que és anterior i "no té res a veure" amb el referèndum, i unes obres al CTTI que el 30 de setembre encara duraven i que després es van concloure amb 500.000 euros autoritzats pel govern espanyol pel 21-D.De Llarena no preveu cap tipus de moviment per evitar les acusacions tant diferents, perquè ja ha tancat la investigació pels empresonats, però creu que la fiscalia i la Sala Segona del Tribunal Suprem sí que podrien variar la seva posició.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)