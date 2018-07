​Colau evita aclarir si convidarà el rei a l'aniversari del 17-A

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dijous que no vetarà la presència de cap institució en l'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils que es farà a la capital catalana el 17 d'agost, coincidint amb el primer aniversari, però ha evitat aclarir si pensa convidar-hi el rei Felip VI. "Barcelona no vetarà ningú que vulgui solidaritzar-se amb les víctimes", ha manifestat Colau en una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER , després que aquesta setmana el president de la Generalitat, Quim Torra, l'instés a no convidar el monarca a l'acte "Mai vetarem ningú que es vulgui solidaritzar amb les víctimes i crec que vam donar l'exemple quan es va produir l'atemptat", ha defensat l'alcaldessa. Ha recordat que Barcelona va acollir molts actes la setmana després dels atemptats, i ha subratllat: "Crec que en tot moment vam demostrar que el que més ens preocupava era posar-nos al servei de les víctimes, amb vocació de servei públic per donar la millor resposta possible, i que les institucions havíem d'acompanyar les víctimes i fer la nostra feina".Colau ha insistit en el fet que "el més important" són les víctimes. "Crec que institucionalment nosaltres no hem de vetar ningú, això estaria fora de lloc, seria generar una polèmica", ha remarcat, i ha demanat "responsabilitat" a totes les institucions en aquest aspecte, "que no s'alimentin polèmiques estèrils que no existien" i que totes pensin en els afectats de les accions terroristes. "L'acte ha de ser només de memòria, respecte i acompanyament a les víctimes i als seus familiars", ha asseverat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)