L'unionisme veu interessos d'ERC en la proposta de Ridao per ser lletrat major del Parlament

L'unionisme no veu amb bons ulls la proposta que ha fet el president del Parlament, Roger Torrent, perquè el lletrat Joan Ridao assumeixi el càrrec de lletrat major que va deixar vacant Antoni Bayona ara fa un mes. Malgrat que el procediment habitual és que sigui el president del Parlament qui proposi algú d’entre el cos dels lletrats de la cambra per ocupar aquest càrrec -i així ho ha fet a la reunió de la mesa d'aquest dijous- aquesta proposta s'ha criticat per amagar interessos polítics."En les actuals circumstàncies i atesa la pressió a què estan sotmesos els lletrats i les picabaralles que hi continua havent, no sembla gens recomanable que un president del Parlament d'ERC proposi a qui ha estat diputat i secretari general d'ERC", ha etzibat el portaveu del PP, Santi Rodríguez, després de la reunió de la mesa. Paraules que han semblat amables, poc després, amb la intervenció de Ciutadans, que ha valorat la proposta d'una manera molt més dura. "Ens preocupa que de tots els lletrats que hi ha al Parlament, el que té menys experiència i s'ha incorporat més recentment hagi de ser el cap dels lletrats", ha criticat Carlos Carrizosa. I ha afegit: "Ens preguntem si té res a veure aquesta afinitat política de Torrent amb qui va ser el seu cap".La proposta de Ridao també s'ha valorat amb "certa polèmica" per part del PSC, que ha recordat les "recents responsabilitats polítiques de primer nivell" dins d'Esquerra, tot i que ha volgut expressar, també, el seu "màxim respecte" sobre la seva feina.Ridao és lletrat de la cambra des del 2016, i abans havia estat membre del Consell de Garanties Estatutàries i havia desenvolupat trajectòria acadèmica i docent a la universitat. Prèviament, però, es dona la circumstància que Ridao havia estat diputat d’ERC –el mateix partit de Torrent- al Congrés dels Diputats i número dos de la formació assumint la secretaria general durant l’etapa del lideratge de Joan Puigcercós.El pas de Bayona com a lletrat major ha estat polèmic especialment en els darrers mesos, on s'han produït discrepàncies entre els lletrats del Parlament. De fet, el fins ara lletrat major es va negar a signar l'informe que plantejava a Torrent com procedir davant la congelació del calendari després de la suspensió de la investidura de Carles Puigdemont perquè el TC va concloure que no es podia fer a distància.

