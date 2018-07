El PP exigeix suspendre l'aplicació de Schengen a l'Estat arran del cas Puigdemont

El Partit Popular exigeix al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "suspengui" l'aplicació de l'Acord Schengen a Espanya fins que "s'aclareixi" si el sistema d'ordres europees de detenció "serveix per a alguna cosa o no".Així ho ha expressat el cap de files dels populars espanyols a l'Eurocambra, l'eurodiputat Esteban González Pons, en un missatge des del Parlament Europeu com a reacció a la decisió del tribunal alemany sobre l'expresident Carles Puigdemont. "Avui és un dia molt trist pel procés d'integració de la Unió Europea perquè s'ha demostrat que l'euroordre no funciona i en aquestes condicions el tractat de Schengen és un risc pels països de la UE", ha assegurat González Pons. L'eurodiputat retreu als jutges alemanys que no "confiïn" en la justícia espanyola i els acusa de tenir "un prejudici".En aquest sentit, planteja la suspensió de l'Acord Schengen pel qual diversos estats d'Europa van suprimir els controls en les fronteres interiors. "Nosaltres vam llevar les fronteres convençuts que els altres confiaran i que si algun delinqüent s'ens escapa ens l'enviaran però si els nostres socis no ens els tornen hauríem de plantejar-nos tornar a posar fronteres", ha justificat. A més, s'ha mostrat convençut que exigir la suspensió de l'aplicació de l'acord a Espanya és fer "allò que faria a Alemanya si algú hagués atemptat contra la seva constitució".Per altra banda, el popular ha afirmat que és "dramàtic" que alguns països del nord vulguin aixecar fronteres "quan es tracta que entrin immigrants o refugiats i després les treguin quan es tracta de colpistes en un país del sud". "Em produeix angoixa comprovar com molts polítics a Alemanya volen que hi hagi fronteres perquè no entrin els que fugen de la pobresa i en canvi sí que es llevin per aquells que fugen del colpisme", ha conclòs.

