​El síndic apressa les administracions per la manca de solucions contra el top manta

La lluita contra el top manta torna a comptar amb un instrument que feia més d'un any que havia deixat de funcionar. El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha ressuscitat aquest dijous les reunions interadministratives per fer seguiment del fenomen i plantejar solucions, amb la novetat que aquesta vegada vetllarà perquè les decisions tirin endavant malgrat que no seria la seva competència, segons ha admès. "No podem caure en el mateix error que en el 2016", ha afirmat el síndic, el qual ha recordat que llavors els objectius van quedar molt definits, però la seva aplicació s'ha fet de manera dispersa i s'ha mostrat "manifestament insuficient".Fins ara s'havien celebrat tres reunions interadministratives amb participació de l'Estat, la Generalitat, els ajuntaments afectats i altres entitats locals, i el Port de Barcelona, però mai hi han participat comerciants ni els manters, i tampoc ho han fet en la d'aquest dijous. La primera va ser fa just dos anys i la darrera el març del 2017. Els nous objectius que ha marcat el síndic no disten molt dels que ja es van definir en les anteriors trobades , si bé ara les reunions tindran caràcter permanent, i s'ha fet èmfasi especial en un, el de l'atorgament de permisos temporals de treball com una via efectiva per permetre als manters que deixin la venda ambulant irregular i puguin regularitzar la seva situació."Ara mateix tenim un peix que es mossega la cua", ha remarcat Ribó. El responsable d'aquests permisos és l'Estat, i és una via que ja ha utilitzat l'Ajuntament de Barcelona perquè 130 manters deixin l'activitat il·legal i es facin comerciants, segons ha afirmat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello. "Ha estat la via principal perquè l'activitat irregular es converteixi en regular", ha insistit. Estendre aquests permisos és una de les reivindicacions més reiterades les darreres setmanes del govern municipal d'Ada Colau Pisarello ho abordarà el pròxim dilluns amb la subdelegació del govern espanyol a Catalunya. Confia que amb el nou govern espanyol de Pedro Sánchez les condicions són "molt millors" per fer-ho possible. Per a ell, l'objectiu és que els manters puguin sobreviure, i fer-ho per la via del treball formal, amb els mateixos drets i deures que la resta. "No volem que sobrevisquin del delicte", ha remarcat, i també ha celebrat i considerat una oportunitat per actuar el fet que s'hagi constituït també el nou Govern.Ribó ha assegurat que no hi ha cap cens sobre el top manta, però ha subratllat que "el fenomen hi és, és persistent" i cal actuar-hi. Ha recordat que en el 2016 es va acordar combatre la venda ambulant sense permís com quelcom irregular i "que fa mal a molts aspectes de la vida socioeconòmica"; coordinar totes les administracions per atacar els importadors dels productes, i fer-ho per donar una resposta social. Fins i tot es va anunciar un protocol d'atenció sociolaboral als manters que s'estimava que podia beneficiar uns 200 venedors , però poc s'ha avançat en l'àmbit català.El Govern només ha activat sis plans d'ocupació i, ara que ja s'ha deixat enrere el 155, ho vol reactivar, segons ha ressaltat Pisarello, si bé no ha comparegut davant dels mitjans cap representant de la Generalitat malgrat que ha participat en la trobada el secretari de Migracions, Oriol Amorós. Els nous objectius són que les reunions interadministratives es facin cada tres o quatre mesos –se'n farà una el 30 de juliol-, elaborar un pla d'actuació social, intensificar les campanyes informatives i les sancions, més coordinació interadministrativa i assistir els municipis afectats, i un pla sota la responsabilitat del Departament d'Interior per reduir el top manta i els canals de distribució dels productes.

