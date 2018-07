Sánchez marca distàncies amb la rebel·lió i advoca per fer efectiva l'extradició de Puigdemont

"El més important és que les persones involucrades en els fets de l'últim semestre de l'any 2017 han de ser jutjades per part dels tribunals espanyols". Aquesta ha estat la reacció més immediata del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la decisió de la justícia alemanya d'extradir Puigdemont per malversació, però no per rebel·lió . El cap de l'executiu central ha anat una mica més enllà d'aquestes paraules i ha afirmat que "això passarà", en referència al judici ferm dels "responsables" de l'1-O per part de la justícia espanyola.En la roda de premsa posterior a la cimera d'aquest dijous a l'OTAN, Sánchez ha evitat fer una valoració específica del posicionament de l'Audiència territorial de Schleswig-Holstein, que ha considerat "inadmissible" el delicte de rebel·lió i, per tant, ha contradit l'argumentari de la Fiscalia i del jutge del Suprem Pablo Llarena. "Les decisions judicials no es qualifiquen, es respecten", ha destacat el president espanyol.En aquest sentit, el líder socialista advoca directament per gestionar i coordinar tot el procés judicial contra els líders independentistes des dels tribunals espanyols. Aposta per tornar la causa cap a casa. No com ara, que també està sobre la taula d'Alemanya, Bèlgica i Escòcia i sobrevola tribunals que estan deixant en evidència una vegada i una altra la justícia espanyola.Ara bé, per poder jutjar Puigdemont des d'Espanya cal, primer de tot, que Llarena accepti l'euroordre amb les condicions fixades per Alemanya, fet que implica renunciar a la rebel·lió. L'única manera que té el magistrat d'insistir en aquest delicte seria renunciar a l'extradició i intentar convèncer als tribunals alemanys -aportant més proves- o deixar que Puigdemont tornés a Bèlgica i provar-ho de nou allà, on es va desestimar per qüestions formals.

