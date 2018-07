L'AP-7 estrena un espai d'educació viària i revisió gratuïta de vehicles

Autopistas, companyia del grup Abertis, inaugura aquest cap de setmana a l’Àrea de Servei de l’Empordà, a l'AP-7, Punto Seguro, una iniciativa impulsada en col·laboració amb Fundación Mapfre i Areas que neix amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la prevenció d'accidents i donar a conèixer els serveis de l'autopista als seus usuaris. A més, els conductors també podran fer una revisió ràpida i gratuïta del seu vehicle.Amb la finalitat de promoure una conducció segura i responsable, aquestes tres companyies han dissenyat un espai d'educació vial que consisteix en un camió d'exposició per rebre als conductors, explicar-los els punts clau per a una conducció òptima, donar a conèixer els diferents serveis i compartir la seva experiència a les autopistes.Punto Seguro també disposarà d'una zona exterior de revisió express de vehicles, on els conductors podran fer una revisió general dels seus vehicles, amb la revisió de pneumàtics i revisió de llunes, amb l’ajuda de Michelin, Carglass i Rodi.A més, Punto Seguro informarà sobre els serveis que es troben a les àrees de servei d'Areas, que incorporen una nova oferta gastronòmica o zones infantils, entre altres. Unsespais pensats per millorar l'experiència de l'usuari i fomentar el descans dels conductorsdurant llargs trajectes al volant.Concretament, l'espai se situarà per primera vegada els dies 14 i 15 a l'àrea de servei de l'Empordà sentit Barcelona (AP-7) per fomentar la seguretat vial dels conductors que inicieno tornen de les seves vacances d'estiu.

