​La síndica de greuges de Barcelona reclama més lavabos públics al carrer i al metro

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l'Ajuntament la instal·lació de més lavabos portàtils al carrer, estenent l'experiència municipal de Ciutat Vella a la resta de la ciutat . A més, aposta per posar-ne en totes les estacions de metro, i senyalitzar els que estan ubicats en els equipaments municipals. "La ciutadania desconeix que pot utilitzar els lavabos dels equipaments municipals i, si n'és conscient, no sap on són perquè no hi ha una senyalització que ho indiqui", ha remarcat. En un comunicat , Vilà recorda que la manca de lavabos públics d'accés gratuït a la ciutadania i visitants és un debat que fa molts anys que dura. "La necessitat d'haver d'anar al servei en un moment donat del dia és quelcom universal i afecta persones de qualsevol edat, sexe i nacionalitat", ha manifestat la síndica, que ha afegit que "no disposar ni conèixer on hi ha un lavabo públic fa que sovint s'acabin utilitzant els establiments comercials, si es disposa de diners, o, en cas contrari, de forma furtiva".Recorda que l'ordenança del civisme prohibeix expressament orinar o defecar al carrer, llevat de les instal·lacions destinades a aquestes necessitats, fet davant del qual considera que s'evidencia la urgència de disposar de més lavabos públics. "A la ciutat proliferen espais reservats perquè els animals de companyia puguin resoldre les seves necessitats, però, en canvi, les persones segueixen sense saber on tenen un lavabo públic", subratlla.Vilà indica que la ubicació de nous urinaris pot generar conflicte entre els residents dels carrers on se'ls vulgui col·locar, i considera que per evitar-ho caldria considerar els espais que l'Ajuntament ha dissenyat pels animals de companyia, ja que són zones obertes bona part del dia i que s'ha estudiat la seva localització per no crear massa molèsties al veïnat. "Un lavabo portàtil dins del recinte no entorpiria la seva funció i beneficiaria les persones que n'haguessin de fer ús", defensa la síndica, la qual també insta a instal·lar-ne en parcs.Vilà ha fet aquestes recomanacions després que li arribés una queixa d'un ciutadà que explica que estava passejant amb el seu fill de dos anys i va entrar a una escola municipal de música del Districte de Sant Andreu per demanar que deixessin entrar al seu fill al lavabo. Sobtadament, va trobar-se amb una actitud totalment intransigent per part de la persona que el va atendre, que va negar l'accés al lavabo al nen. Tampoc van permetre presentar una queixa a la direcció del centre i la situació va tornar-se tensa, fins al punt que van acabar trucant a la Guàrdia Urbana.El Comissionat d'Educació i Universitats, Miquel Àngel Essomba, va adreçar una carta al ciutadà en què li demanaven disculpes en nom de la direcció de l'escola municipal de música, i en què afirmava que si el dia dels fets hi hagués hagut algun membre de l'equip directiu, s'hauria evitat la situació. A més, manifestava que "els centres educatius no permeten l'ús de les seves instal·lacions per a persones alienes als centres", explica la Sindicatura, si bé també lamentava que no es disposi d'espais habilitats per resoldre les necessitats bàsiques dels ciutadans.

