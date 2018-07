Alemanya fulmina la rebel·lió... si Puigdemont és entregat

Veure el got mig ple o mig buit. Aquest torna a ser l'escenari de la causa general contra l'independentisme que lidera el Tribunal Suprem espanyol. Pocs dies després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi posat contra les cordes el Parlament, que ha de prendre decisions entorn de la suspensió "temporal" dels diputats empresonats, ara impacta una ambivalent resolució de la justícia alemanya, que posa en una situació compromesa a Puigdemont però pot deixar tocada de mort l'acusació de rebel·lió que afecta al seu govern, als Jordis i a l'antiga mesa del Parlament. L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein ha decidit extradir el president a l'exili per malversació de fons públics l'1-O, tot i que descarta la rebel·lió.La principal pregunta, hores d'ara, és com s'efectuarà i si encara es poden posar pals a les rodes a aquesta extradició. De moment, i mentre s'esgotin les possibilitat de recurs, Puigdemont encara és lliure en terres alemanyes. Això és el que sabem i el que no a partir de les opinions de diversos penalistes.La decisió de l'Audiència alemanya es basa en l'existència d'indicis per investigar Puigdemont per malversació de fons públics -tot i que no per rebel·lió- en l'organització del referèndum (per exemple en el cost que va tenir obrir instituts i altres centres de votació) i, per aquest motiu, procedeix a donar compliment a l'euroordre d'extradició demanada pel govern espanyol a instàncies del TS. La interlocutòria, però, encara manté oberta la possibilitat que les defenses presentin un recurs en un termini de 30 dies, que només serà atès si té base, davant instàncies judicials superiors com el Constitucional. A més, no es modifiquen les mesures cautelars imposades al president a l'exili i, per tant, aquest no ingressarà de nou a la presó, contradient el que demanava la Fiscalia. El jutge assegura que Puigdemont ha complert amb les mesures cautelars, com eren no abandonar el territori alemany i pagar una fiança de 75.000 euros.El tribunal veu "inadmissible" la rebel·lió, que és la que sosté la presó preventiva pels membres del seu Govern que són a Lledoners i Figueres. Aquest delicte ha de comportar violència i no es va produir de forma explícita i clara. No obstant això, sí que considera que Puigdemont va tenir un paper rellevant en l'organització de l'1-O i que això va tenir efectes sobre les arques públiques de la Generalitat. Schleswig-Holstein basa la decisió en els indicis i proves aportades per les parts i el tribunal espanyol, sobretot aquelles trameses i demanades explícitament al jutge Llarena que fan referència a la malversació.És el més probable, ja que Llarena ho podrà sostenir en el risc de fuga després que marxés a Bèlgica per evitar la justícia espanyola. Al·legarà precedents i la incompareixença davant de les diferents citacions. La presó provisional es tramitarà, però, per malversació i no rebel·lió. Aquesta serà la principal i més notable diferència respecte de la resta de processats, malgrat que en l'auto de processament, Llarena el considera el líder de l'estratègia independentista.Presumiblement, Puigdemont entraria en presó preventiva a Estremera o Soto del Real, i des d'allà s'esperaria com evoluciona la peça separada que fa referència als exiliats. L'apropament a una presó catalana també hauria de seguir els mateixos tràmits penitenciaris que han cursat els casos d'Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, de manera que el Ministeri d'Interior demanés a Llarena si hi ha impediments, i aquest ho tornés perquè, finalment, el govern espanyol procedís al trasllat un cop la instrucció estigués avançada o en la fase final.Puigdemont i la resta de processats a l'exili consten, actualment, en una peça separada del cas, que el magistrat del Suprem va voler diferenciar, sobretot, perquè l'euroordre cursada a Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Escòcia no endarrerís els tempos de la resta. Així, es va separar el cas dels líders independentistes que es troben a la presó o localitzats en territori espanyol, del de la resta.La diferència principal en el cas de Puigdemont és que, en comparació amb la resta, se'l jutjarà per un delicte molt menor al dels seus subordinats al govern. La malversació podria comportar fins a cinc anys de presó mentre que, si la rebel·lió no decau, els altres s'enfronten a peticions de fins a 30 anys de reclusió. Aquí es troba la incoherència principal del cas i un dels elements al qual es podrien aferrar les defenses: no és possible que el suposat líder de la trama no sigui jutjat pel delicte pel qual s'acusa la resta. Podria, aquesta situació, fer caure tota la causa? Aquí entra en joc l'estratègia processal de Llarena, que ja va voler diferenciar molt clarament les dues peces, tot i que també la capacitat de les defenses per intentar demostrar la incoherència del cas. El judici als processats que es troben al país podria començar sense Puigdemont.No. Si Llarena extradita Puigdemont només el podrà jutjar pels delictes que ha acceptat Alemanya, en cap cas per rebel·lió. La porta d'aquest delicte no quedaria tancada del tot, cosa que, com dèiem, fa més incoherent el procés. Encara que la rebel·lió no hagués prescrit quan es jutgés i condemnés Puigdemont per malversació i aquest complís la pena ja no podria ser jutjat a Espanya.Una de les opcions també és que el jutge del Suprem renunciés a extradir Puigdemont només per un delicte de malversació de fons. Com que acceptar el que ha dictat Alemanya podria comprometre la causa general per rebel·lió, una de les opcions de Llarena seria renunciar a l'extradició i intentar explicar als tribunals alemanys -aportant proves- per què es demana l'extradició per rebel·lió o deixar que tornés a Bèlgica i provar-ho de nou allà, on es va desestimar per qüestions formals. Puigdemont no podria trepitjar territori espanyol. Si ho fes, seria detingut ipso facto i jutjat pels delictes pels quals se'l processen.El procés que lidera Llarena queda molt tocat per l'actitud que han mostrat els tribunals internacionals, especialment per la decisió d'Alemanya en relació a Puigdemont. Això podria facilitar un canvi de posició de la Fiscalia, que fins ara ha demanat que s'imputi rebel·lió i que al seu dia va presentar la querella per ordres de Rajoy. La Fiscal General de l'Estat depèn orgànicament del ministeri de Justícia i si Pedro Sánchez dóna l'ordre podria demanar que no se'ls jutgés per rebel·lió. Seria molt menys del que vol Llarena però no es perdria la coherència de la causa, tot i que amb delictes molt menors que ja no justificarien tampoc la presó preventiva.

