Puigdemont: «Hem derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat»

Hem derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat. La justícia alemanya nega que el referèndum del 1 d'octubre fos rebel·lió. Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia. Lluitarem fins al final, i guanyarem! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 12 de juliol de 2018

Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem. https://t.co/ES9Lo1mKnE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de juliol de 2018

La justícia alemanya accepta extradir Carles Puigdemont per malversació de fons públics. L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein descarta la rebel·lió que havia demanat el jutge del Suprem, Pablo Llarena. Poc després de fer-se pública la notícia, el president a l'exili ha reaccionat a través del seu compte de Twitter.En una contundent piulada, Puigdemont celebra la decisió i considera que "hem derrotat la principal mentida sotinguda per l'Estat". "Cadan minut que passen els nostres companys a la presó és un minut més de vergonya i injustícia", denuncia.El tribunal alemany desatén, així també, la petició de la Fiscalia que en dues ocasions ha reclamat l'extradició del president de la Generalitat a l'exili pel delicte de rebel·lió. Després d'analitzar tota la documentació enviada per la justícia espanyola, l'Audiència de Schleswig-Hostein no ha vist indicis de rebel·lió, motiu pel qual l'ha desestimat. Un fet que contradiu el relat de Llarena, que processa fins a 13 membres del govern de Puigdemont per aquest delicte. El tribunal alemany, en canvi, ha considerat el delicte de malversació de fons públic, pel qual el codi penal espanyol preveu una pena de com a màxim cinc anys de presó.Amb tot, la defensa té ara la possibilitat de presentar empara al Tribunal Constitucional alemany, un recurs que podria desestimar sense substanciar. Mentre duri el procés, Puigdemont seguirà seguirà en llibertat a Alemanya atès que el magistrat no ha dictat mesures cautelars contra ell.Les primeres reaccions a la decisió de la justícia alemanya no s'han fet esperar. El mateix president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una piulada celebrant que el tribunal hagi desestimat el delicte de rebel·lió. "Una gran notícia! Molt content pel president Puigdemont i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem", ha afirmat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)