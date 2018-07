L'independentisme celebra que Alemanya descarti el delicte de rebel·lió

Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem. https://t.co/ES9Lo1mKnE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de juliol de 2018

Hem derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat. La justícia alemanya nega que el referèndum del 1 d'octubre fos rebel·lió. Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia. Lluitarem fins al final, i guanyarem! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 12 de juliol de 2018

El president @krls seguirà lliure. Descartats definitivament la rebel·lió o quasevol delicte relacionat amb violència. Seguim lluitant per demostrar que no hi ha malversació. #NoSurrender — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 12 de juliol de 2018

Ni rebel·lió ni sedició, delictes falsos amb els que fa 9 mesos que tenen en presó preventiva en @jcuixart i la resta de presos polítics. Pel què fa a malversació, la decisió d'Alemanya es pot recórrer i el manté en llibertat. Tot el suport president @krls https://t.co/PaPmCaARRO — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 12 de juliol de 2018

Nou revés de la justícia alemanya a Llarena. El relat inventat de la justícia espanyola comença a desfer-se: No hi ha rebel·lió i mai hi ha hagut violència! Tampoc hi ha malversació, es recorrerà i acabarem guanyant! #Llibertatpresospolítics #LlibertatPresesPolítiques https://t.co/8DEEurrjOn — MartaVilaltaTorres🎗 (@martavilaltat) 12 de juliol de 2018

La justícia alemanya acaba amb el deliri de https://t.co/U17Y58Qpf6ó. El president Puigdemont en llibertat! Nosaltres, per ordre d'en Llarena, a la presó i suspesos com a diputats. Spain is different. #FreeTothom #RepublicaesLlibertat pic.twitter.com/mDA3ASAblc — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 12 de juliol de 2018

Aclarint titulars tenenciosos:

- El president @KRLS és i serà un polític lliure.

- Descartats delictes de violència, sedició. desordres públics i rebel·lió.

- Recorrerà per deixar en evidència la falsedat de la malversació.

On hi ha justícia no hi ha presos polítics! — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) 12 de juliol de 2018

La justícia alemanya ha decidit extradir Carles Puigdemont per malversació de fons públics. L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein descarta la rebel·lió que havia demanat el jutge del Suprem, Pablo Llarena. Aquesta decisió s'ha rebut amb alegria i optimisme entre les files independentistes. El primer en celebrar que el tribunal alemany hagi desaetès la petició de la Fiscalia ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra.A través de Twitter, el president català ha considerat "una gran notícia" el posicionament d'Alemanya i ha assegurat que està "molt content" per Puigdemont. "Es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat", ha valorat.Les reaccions des de l'independentisme han estat optimistes. El mateix Puigdemont ha assegurat que "hem derrotat la principal mentida sostingut per l'Estat".El Govern, a través de la seva portaveu, Elsa Artadi, ha qualificat la notícia com "una nova victòria internacional". La també consellera de la Presidència ha argumentat des de Tarragona que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que "no hi ha causa contra la rebel·lió" i ha instat les instàncies judicials a reflexionar sobre la "persecució política" a l'independentisme.El diputat de Junts per Catalunya Josep Costa ha remarcat que el president a l'exili "continuarà lliure" i ha assenyalat que "seguim lluitant per demostrar que no hi ha malversació".El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha transmès tot el seu suport al president a l'exili i ha destacat que els delictes de rebel·lió i sedició són "falsos".La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, considera que aquest dijous s'ha consumat un nou "revés a Llarena". "El relat inventat de la justícia espanyola comença a desfer-se", opina la política republica, que també es mostra convençuda que "es recorrerà i acabarem guanyant".També ha reaccionat des de la presó de Lledoners l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez. En una piulada ha considerat que la jutícia alemanya "acaba amb el del·liri de rebel·lió" i ha sostingut que "Spain is different".El diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha etzibat que "on hi ha justícia no hi ha presos polítics". "Recorrerà per deixar en evidència la falsedat de la malversació", ha insistit.Després d'analitzar tota la documentació enviada per la justícia espanyola, l'Audiència de Schleswig-Hostein no ha vist indicis del delicte de rebel·lió, motiu pel qual l'ha desestimat. Sí, en canvi, ha considerat el delicte de malversació de fons públic.Amb tot, la defensa té ara la possibilitat de recórrer la decisió del jutge. Puigdemont seguirà en llibertat a Alemanya mentre duri el procés.

