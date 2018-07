El transport públic de Barcelona és d'accés universal en el 91% dels casos

Presentació del primer diagnòstic d'accessibilitat de la xarxa ferroviària Foto: Janira Panes

L’ Ajuntament de Barcelona ha presentat el primer diagnòstic d’accessibilitat sobre les estacions i parades del transport públic de la ciutat per a les persones amb mobilitat reduïda. L’estudi ha analitzat accessos, vestíbuls i andanes de metro, ferrocarrils, RENFE i tramvia, a més de parades d’autobús. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz ha dit que és “un diagnòstic imprescindible per modificar les polítiques públiques i fer de Barcelona una ciutat inclusiva, referent en accessibilitat”.L’estudi s’emmarca en el Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 , que coordina l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i ha suposat una despesa, segons explica el gerent de l'IMPD, Ramon Lamiel, de 230.000 euros.Aquest diagnòstic és el primer pas per millorar l’accessibilitat a la ciutat, ja que segons explica Laia Ortiz, l’actuació seguirà tres fases: “una primera de diagnòstic, una segona de propostes de millora i la fase final d’execució de les solucions proposades als àmbits municipals”. L’Ajuntament resta a l’espera de l’aprovació del codi d’accessibilitat que ha de donar la Generalitat de Catalunya, per treballar conjuntament en la millora dels accessos.Els resultats per xarxes conclouen que el 91% de les estacions de metro, el 95% dels Ferrocarrils de la Generalitat, el 89% de les estacions de Renfe i el 92% de les estacions de Tram tenen itineraris accessibles. Dins el diagnòstic s’estableixen recomanacions de millora per cada una de les xarxes que van des de la millora de la senyalització exterior fins a la construcció de voreres més segures.La comissionada de Salut i Diversitat Funcional, Gemma Tarafa, ha volgut valorar la radiografia que suposa aquest diagnòstic d'accessibilitat i ha remarcat que: "Encara hi ha un 9% de la ciutat no accessible i és qüestió d'equitats i de drets treballar per aconseguir que ho sigui”. Afirma també que la intenció és actuar “de manera paral·lela en la millora de tots els punts d’accessibilitat”.

