Alemanya accepta extradir Puigdemont per malversació

La justícia alemanya accepta extradir Carles Puigdemont per malversació de fons públics. L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein descarta la rebel·lió i la sedició que havia demanat el jutge del Suprem, Pablo Llarena.El tribunal alemany desatén, així, la petició de la Fiscalia que en dues ocasions ha reclamat l'extradició del president de la Generalitat a l'exili pel delicte de rebel·lió . Després d'analitzar tota la documentació enviada per la justícia espanyola, l'Audiència de Schleswig-Hostein no ha vist indicis de rebel·lió, motiu pel qual l'ha desestimat. Un fet que contradiu el relat de Llarena, que processa fins a tretze líders independentistes per aquest delicte El tribunal alemany, en canvi, ha considerat el delicte de malversació de fons públic, pel qual el codi penal espanyol preveu una pena que oscil·la entre els quatre i vuit anys de presó, però que contempla una condemna agreujada fins als 12 anys en cas de superar el 250.000 euros. Segons els magistrats, ha de ser la justícia espanyola qui "aclareixi" el presumpte delicte de malversació comès per Puigdemont.Tant el tribunal com la fiscalia alemanya han deixat clar que la decisió no es pot apel·lar per cap de les parts al jutjat que ha pres la decisió. Amb tot, la defensa té encara la possibilitat de presentar empara al Tribunal Constitucional alemany, un recurs que podria desestimar sense substanciar.El ministeri públic del país germànic, que ja ha rebut de manera oficial la decisió dels jutges, ha afegit que "properament" es posarà en contacte amb les autoritats espanyoles per les qüestions "organitzatives" i la "modalitat" amb què faran efectiva l'extradició. Mentre duri el procés, Puigdemont seguirà en llibertat a Alemanya atès que el magistrat no ha dictat mesures cautelars contra ell.Les primeres reaccions a la decisió de la justícia alemanya no s'han fet esperar. El mateix president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una piulada celebrant que el tribunal hagi desestimat el delicte de rebel·lió. "Una gran notícia! Molt content pel president Puigdemont i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem", ha afirmat."Avui volem constatar que Espanya té un problema", ha afirmat Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya. La resolució del tribunal alemany és, segons ha recordat, "un nou revés a la justícia espanyola" que només "desmunta la tesi envojida, inventada de Llarena, en connivència amb la Guàrdia Civil, el PP i la Fiscalia General de l'Estat" perquè "no hi ha rebel·lió". I ha afegit: "I tampoc hi ha malversació i ho demostrarem". Pujol ha recordat que així ho va assegurar també l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, que "va fiscalitzar fins l'últim cèntim del govern català"."Creiem que la decisió dels tribunals alemanys és un cop a la via Llarena", ha opinat la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, que ha recordat que la rebel·lió "és inexistent" perquè "no hi ha hagut violència". "La judicialització de la política no aporta cap solució i ara el PSOE haurà d'efectuar alguna acció que marqui un punt i apart efectiu d'aquesta judicialització", ha declarat. Així mateix, ha emplaçat la nova fiscal general, María José Segarra, perquè retiri les acusacions per rebel·lió.Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ha estat contundent: "És una bona notícia que Puigdemont hagi de venir a Catalunya i als tribunals de justícia a donar la cara com totes les persones vinculades a aquest cop a la democràcia". Segons ha precisat, el tribunal alemany no veu rebel·lió perquè això no és equiparable al delicte d'altra traïció -que consta en el seu codi penal-, tot i que ha celebrat que es tramiti l'extradició "per quedar-se diners de tots els ciutadans per fer un cop a la democràcia". "I hi ha una altra bona notícia", ha afegit, per deixar molt clar que els tribunals alemanys ja han avisat que no es tracta de presos polítics: "Serà jutjat com qualsevol altre ciutadà".El portaveu del PP al Parlament, Santi Rodríguez, ha negat que la decisió de Llarena sigui, en cap cas, una "desautorització de la justícia espanyola", i ha avisat que, en qualsevol cas, "els indicis penals" que consten en l'ordenament jurídic dels dos països és diferent. El que consideraria una "anomalia" és que Puigdemont fos jutjat per un delicte menor que la resta, que actualment estan privats de llibertat en presó provisional: "Si el paper de la justícia és impartir justícia, em dona la sensació que es pot produir una certa situació d'injustícia".Natàlia Sànchez, de la CUP, ha considerat una "bona notícia" que Alemanya consideri que no hi ha arguments per defensar la rebel·lió, ja que això suposa acabar amb la "ficció de Llarena" en el que ha descrit com una "novel·la fictícia" sobre la violència del procés català. A més, ha recordat que encara hi ha en marxa recursos i accions judicials contra la malvesació, i ha enviat un missatge als advocats: "La llibertat no es negocia i, per això, fem una crida per a la coordinació de l'estratègia judicial conjunta".

