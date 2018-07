​L'exportaveu del PSC Maurici Lucena serà el nou president d'Aena

L'exportaveu del PSC al Parlament Maurici Lucena serà nomenat aquest divendres nou president d'Aena en substitució de Jaime Garcia-Legaz, nomenat pel PP, segons publica aquest dijous El Mundo i ha confirmat l'ACN.El nomenament de Lucena, que actualment treballa al Banc Sabadell com a director de Regulació Prudencial i Public Policy, es farà a proposta del ministre de Foment, José Luis Ábalos. L'exportaveu socialista es va incorporar a l'entitat al juny del 2016 després d'abandonar la política.Lucena va treballar com a assessor econòmic del PSC en les eleccions al Congrés del 2004 a les ordres de José Montilla i posteriorment va ser director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial i vicepresident executiu d'Isdefe, una empresa pública adscrita al Ministeri de Defensa.En les eleccions autonòmiques del 2012 va sortir escollit diputat del PSC després de concórrer com a número 2 per Barcelona i va ser nomenat portaveu del partit a la cambra catalana.

