L'amiga de Joan Carles I assegura que el rei demanava diners per Nóos

Nova entrega de les gravacions de la reunió entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l'amiga del rei Joan Carles I, i l'excomissari José Manuel Villarejo, a les quals ha tingut accés el diari El Español. L'empresària acusa directament el rei emèrit espanyol d'estar implicat en el cas Nóos, pel qual Iñaki Urdangarin ha estat condemnat a sis anys de presó. Concretament, Corinna assegura que Joan Carles I era l'encarregat de demanar diners per a la gestió de l'entitat.

Segons aquestes gravacions, el monarca tancava contractes de 100.000 euros o fins i tot d'un milió. "Jo estava al seu costat quan feia aquestes trucades", afirma en la conversa amb l'excomandant de la policia el 2015 a Londres. De fet, va un pas més enllà i assenyala que va ser el pare de Felip VI "qui va fer totes les trucades sobre diners" per a l'Institut Noós, gestionat pel marit de la infanta Cristina i el seu soci Diego Torres.Corinna remarca que Joan Carles I sabia quines gestions estava fent Iñaki Urdangarin al capdavant de l'entitat per "guanyar diners molt ràpidament". L'empresària assegura que el 2004 va enviar un informe a la Casa Reial per alertar-los que l'exjugador d'handbol del Barça no entenia la diferència "entre el que és legal i il·legal".El diari El Español va destapar la polèmica amb la primera tongada de gravacions aquest dimarts. En elles, l'empresària assegurava que el rei espanyol la va utilitzar com a testaferro per amagar patrimoni en paradisos fiscals . "No ho ha fet perquè m'estimi molt, sinó perquè resideixo a Mònaco", assegura Corinna.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)