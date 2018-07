«El Cant dels ocells» ressonarà cada diumenge a les vuit del vespre a Lledoners

A la interpretació, cada tarda de cada dia de la setmana, del Cant dels ocells a la gran majoria de municipis del Bages per demanar l'alliberament dels presos polítics s'hi sumarà, a partir d'ara, una concentració cada diumenge a les vuit del vespre davant de la presó Lledoners.Així ho han fet públic diverses entitats i col·lectius sobiranistes de la comarca del Bages, que demanen a la ciutadania que participi en aquesta acció que es durà a terme cada diumenge i que també incorporarà l'audició de l'emblemàtica peça de Pau Casals.Aquesta proposta –que començarà aquest diumenge dia 15 de juliol- s'anirà repetint ininterrompudament fins que els polítics exiliats tornin a Catalunya i fins que els que hi ha a la presó, quedin en llibertat.

