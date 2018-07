Anticorrupció demana reobrir el cas Gürtel pels negocis del govern de Camps amb empreses de la trama

La Fiscalia Anticorrupció demanarà a l'Audiència Nacional la reobertura de la peça relativa a les contractacions del govern valencià amb les empreses de la trama Gürtel , després que els principals acusats de la branca valenciana exposessin en la vista oral que va existir un finançament irregular del PP al País Valencià i responsabilitzessin del mateix l'expresident valencià Francisco Camps. Tal com ha avançat La Ser , la petició que es va a registrar el matí d'aquest dijous es formula a partir de la versió de l'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa -condemnat a quatre anys per aquests fets- qui va dir que va ser Camps qui va decidir contractar l'empresa de Francisco Correa per organitzar els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i generals d'un any després.El Jutjat Central penal de l'Audiència Nacional va condemnar per aquests fets Correa -cinc anys i tres mesos de presó-, l'empresari Álvaro Pérez "el Bigotes" -sis anys i nou mesos-, Pablo Crespo -cinc anys de presó- i altres implicats en aquesta peça de la trama com van ser els nou empresaris que van reconèixer que havien pagat de manera irregular part de les factures d'aquests actes electorals.No obstant això, la sentència no va emetre cap pronunciament sobre les possibles responsabilitats de Camps en el finançament irregular del PP valencià, però va donar total credibilitat a les confessions de Costa, que també va assenyalar l'exvicepresident de la Generalitat Víctor Campos, com a responsable d'aquesta dinàmica.El magistrat José María Vázquez Honrubia va exposar en la seva resolució del passat mes de juny que els fets jutjats es remunten al 2007 i 2008 i que les declaracions que van prestar tant Camps com Campos en el judici en qualitat de testimonis van ser "infructuoses" ja que "res saben, res recorden, res coneixen".

