VÍDEOS Descobreixen un rusc amb 10.000 abelles en una casa del Vallès

El forat per on s'han extret les abelles. Foto: Mari Ángeles Machado / NacióSabadell

L'especialista traient les abelles. Foto: Mari Ángeles Machado / NacióSabadell

Olles a punt per extreure la mel. Foto: Mari Ángeles Machado / NacióSabadell

La Mari Ángeles i en Jordi no podien ni imaginar-se quan veien abelles voleiant per casa seva que estaven convivint amb una autèntica colònia. Aquesta parella de Castellar del Vallès va descobrir la setmana passada que a la càmera d'aire d'una de les seves parets s'hi amagaven ni més ni menys que unes 10.000 abelles des de l'estiu passat. Amb l'arribada del bon temps van començar a produir sense parar mel en un rusc gegant.Des de feia unes setmanes els veïns havien detectat que hi havia un increment d'abelles als jardins de la zona del carrer Aneto, on viuen. "El meu veí em va comentar en broma que aviam si teníem un rusc al jardí, però poc podíem imaginar-nos que el tindríem a dins de casa", explica la Mari Ángeles Machado.La setmana passada va rebre la trucada d'un altre veí. Se'ls havia espatllat l'aparell d'aire condicionat, i els tècnics s'havien d'enfilar fins la seva taulada per accedir a la màquina, que es trobava més a prop de casa d'ella. No hi va posar cap problema.La sorpresa va arribar quan els tècnics van explicar-los que no podien treballar perquè hi havia moltes abelles. Inicialment van creure que es trobaven al forat de la persiana, però van optar per consultar amb la Generalitat, en tractar-se d'una espècia protegida, on els van aconsellar posar-se en contacte amb un expert per analitzar la situació.Així, van contactar amb un apicultor de Castellar, que va donar la sorpresa a la família: "A sobre de l'escriptori del despatx va detectar que hi havia abelles, va obrir un forat a la paret i va localitzar un rusc gegant on va calcular que hi hauria unes 10.000 abelles", explica Machado.Amb unes capses especials, i a través d'un sistema d'absorció sense danyar els insectes, va extreure-les totes, i posteriorment va retirar tot el rusc per evitar que altres abelles s'hi tornin a instal·lar. Per aquest mateix motiu, han de mantenir obert el forat de la paret."La part positiva és la mel que n'estem traient, de moment hem pogut omplir tres pots grans i tinc una olla plena encara per filtrar del rusc", explica Machado, que d'altra banda apunta que la seva asseguradora no es vol fer càrrec de la reparació de la paret. Les abelles, pel seu cantó, han estat traslladades a un espai segur del municipi on l'apicultor hi té una petita granja.

