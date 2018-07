Els familiars dels pacients ingressats a l'UCI podran accedir-hi sense restricció d'horaris

Els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han acordat impulsar una normativa pròpia que permeti que els familiars dels pacients ingressats a l'UCI hi puguin accedir en tot moment. Es tracta d'una mesura que des dels anys 90 ja s'aplica als Estats Units però que a Catalunya va començar primer amb les unitats de crítics de nounats i pediàtriques i des de l'any passat a les unitats d'adults de l'ICS.Segons el coordinador del Programa d'expertesa assistencial de l'ICS (PADEICS) de medicina intensiva i cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Rafael Máñez, "hi ha una evidència que si la persona ingressada a la UCI es manté desperta més temps la seva recuperació és més ràpida”. En aquesta línia, si està conscient, també s'ha demostrat que ajuda molt en la recuperació tenir una persona de referència al costat. Actualment, l’ICS gestiona el 70% dels llits crítics disponibles a tot Catalunya.Durant els darrers anys, els malalts han escurçat el temps d'estada a la UCI i per tant, segons Salut, han d'estar actius. “Els professionals busquem un equilibri. Quan tens un malalt en estat greu, fins i tot quan requereix un suport tècnic important, pot estar relativament despert i tenir un familiar amb ell”, explica Máñez. Està demostrat que l’acompanyament té un benefici terapèutic positiu que influeix en la recuperació.Per això, l'ICS ha decidit eliminar els horaris definits per a les persones més properes al pacient, tot i que s'individualitza en cada cas i es mantenen les franges per a les visites puntuals.Cada hospital de l'ICS ho ha posat en marxa tenint en compte l'especificitat de cada servei i tan bon punt acull el malalt consensua amb la família en quina mesura podran estar al seu costat. Segons el coordinador del Programa d'expertesa assistencial de l'ICS la resposta de les famílies és molt positiva i afegeix que l'objectiu és que "la UCI sigui una unitat menys excepcional i se sembli més a una planta d’hospitalització convencional".Un altre dels projectes de l'ICS és millorar la comunicació entre els professionals i les famílies, ja que les UCI tenen una alta activitat les 24 hores del dia amb la intervenció de nombrosos professionals.

