Rull descarta renunciar a l'escó

L'exconseller empresonat Josep Rull ha descartat renunciar al seu escó de diputat. "Em temo que si cedim, si renunciem a l'escó, obriríem la porta que el Tribunal Suprem i no el poble de Catalunya sigui qui esculli els seus representants", ha afirmat en una entrevista a ACN realitzada quan era a Estremera abans del seu trasllat a la presó catalana de Lledoners.



Rull qualifica "d'infàmia" que es pugui aplicar la llei d'enjudiciament criminal per suspendre diputats amb l'objectiu "d'alterar les majories democràtiques del Parlament". Així s'ha expressat uns dies abans que el jutge del Suprem, Pablo Llarena,



Preguntat per si creu que podrà ser restituït com a conseller aquesta legislatura, no s'ha mostrat "massa optimista" argumentant que el Suprem "s'ha refugiat en la venjança". I tot i la "rebaixa de tensió" amb el govern de Sánchez, Rull s'ha mostrat "escèptic" tot recordant que el PSOE va ser "un dels pares del 155".

"No, no hi ha més possibilitats si renuncio a l'acte de diputat", diu a l'entrevista. "Avui, en el nostre cas, la presó preventiva està concebuda com un càstig, com una bestreta de la condemna que es considera com a certa, independentment del judici oral. Més enllà, cal recordar que, en la línia de la demolició de la separació de poders, les prediccions/instruccions de l’exministre de Justícia, Rafael Catalá, s’han complert mil·limètricament en termes i terminis. La interlocutòria de processament ja és ferma i amb la presó preventiva se’ns pot aplicar l’article 384 bis de la Llei d’Enjudiciament Criminal i suspendre’ns com a diputats. L’objectiu: alterar les majories democràtiques del Parlament. És una infàmia. En qualsevol cas, jo sempre estaré a disposició del president, però em temo que si cedim, que si renunciem a l’escó, obriríem la porta a que sigui el Tribunal Suprem i no el poble de Catalunya qui esculli els seus representants", afegeix.

