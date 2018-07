La fira audiovisual més important del món es trasllada a Barcelona

Barcelona acollirà a partir del 2020 la fira ISE , considerat el saló audiovisual més important del món, segons avança La Vanguardia . El certamen reuneix uns 80.000 visitants cada any i té més de 1.000 expositors, que concentren visitants d’arreu del mon.La fira és una gran reunió de negocis en el sector audiovisual i sistemes integrants. Va néixer el 2004, amb una primera edició a Ginebra i llavors es va traslladar a Amsterdam, d’on marxarà d’aquí a dos anys.L’impacte econòmic directe del saló es calcula que és molt semblant al del Mobile, amb uns 470 milions d’euros anuals i uns 13.000 llocs de feina temporals. De fet, les dues fires coincidiran al menys quatre anys (el Mobile té contracte amb la ciutat fins al 2023). De moment, encara no ha transcendit en quina època se celebrarà.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que "Barcelona agafa un nou impuls" i es consolida com a "ciutat de referència" per a fires i congressos després que Fira de Barcelona hagi fet públic l'acord amb la ISE."L'arribada d'aquest congrés és comparable amb el moment que va arribar el Mobile a la ciutat" quan el congrés de telefonia mòbil "no tenia la mida que té ara", ha indicat. La batllessa ha assegurat que Barcelona "no ha estat passiva" davant dels "moments complicats" viscuts en el darrer any, primer amb l'atemptat i després la situació política i institucional "complicada"."He escrit a les fires i congressos personalment per un garantir el funcionament normal a la ciutat. Hem generat sinergies i ara es veuen els resultats", ha afirmat.

