​Una noia, agredida a Barcelona per portar un llaç groc

Agressió per portar llaç groc Per Carme Canals Cusso el 12 de juliol de 2018 a les 12:58

És la típica agressió del "macho ibérico": a dones i per l'esquena. Altre cosa no, però covards ho són de llarg.

Al parlament hi ha els culpables

Per Maria del Mar el 12 de juliol de 2018 a les 11:43 0 0

El senyor carrizosa, amb la perfomance de retirar el llas en seu parlamentària, subliminalment va donar PATENTE DE CORSO per insultar, escopir, pegar, agredir, o tot alhora, les persones k portin aquest símbol...LA VIDA LI FARÀ PAGAR, xke aquesta dona la van picar a l esquena isi li donen un cop al cap?...I s hi mor?... Hi ha, per mi, uns resposables socials i mediàtics, i es diuen Cs. Ho lamentarem TOTS.