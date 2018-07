Torra regala una urna en miniatura de l'1-O a Sturgeon

Sturgeon i Torra reunits a Edimburg. A la imatge s'intueix l'urna en miniatura. Foto: @govern

Una de les imatges que va donar més joc de la visita de Quim Torra a Pedro Sánchez aquest dilluns va ser l'ampolla de ratafia amb la què el president català va obsequiar l'espanyol. Aquest dimecres Torra ha volgut ser molt més discret, però tampoc s'ha presentat de buit a la visita oficial que ha fet a la ministra primera d'Escòcia, la també independentista Nicola Sturgeon. El president ha tirat d'un detall d'alt contingut polític: ha regalat a la líder de l'SNP una reproducció en miniatura de les urnes de l'1-O, que eren de plàstic i van arribar en secret des de la Xina.Torra li ha lliurat el regal (que es pot intuir a la fotografia que ha facilitat el Govern) durant la reunió de treball que han mantingut les dues delegacions, però l'equip de Presidència ha preferit no explicar a la premsa el regal de Torra a Sturgeon, que es pot comprar fàcilment on line per 9,95 euros.A la reunió els dos governs han redactat un document que aposta pels referèndums pactats , com el govern d'Escòcia va impulsar, pactar amb el Regne Unit i perdre el 2014, com a solució als conflictes territorials. El govern d'Escòcia es va mostrar solidari amb la brutalitat policial de l'1-O. Sturgeon ha agraït el regal, cosa que difícilment hauria fet Sánchez.

