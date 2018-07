El moviment per l'AP-7 gratuïta rebaixa el to revindicatiu en el tall 200 per recordar la tragèdia dels Alfacs

arran de l’explosió d’un camió carregat de propilè just quan circulava pel que aleshores era l’N-340 -el traçat de la qual es va desviar precisament arran del sinistre-

Un centenar de persones han assistit a l'acte commemoratiu davant el càmping Els Alfacs. Foto: S.B.

el regidor de Mitjans de Comunicació i Festes d'Amposta, Ramon Bel

Tot recollint la placa, alguns han fet breus parlaments per recordar com van viure aquell dia, altres han demanat mesures per a que no seguisca la sagnia a la nacional, i han encoratjat el moviment a continuar ferm en el seu propòsit. "Agraïm el vostre homenatge d'avui i desitgem molts èxits en les vostres reivindicacions perquè la vostra tasca ha d'implicar que no hi hagin més accidents", ha apuntat Mario Gianni, propietari del càmping. També han sonat unes peces musicals en record a les víctimes.

El portaveu del moviment veïnal de l'N-340, Llorenç Navarro, parlant davant dels participants a l'acte d'homenatge als 40 anys de la tragèdia i pels 200 talls del moviment. Foto: ACN

El moviment veïnal ebrenc que reclama la gratuïtat de l'autopista AP-7 ha aparcat el seu habitual to més reivindicatiu en el que ha estat el seu 200 tall de carretera per convertir-lo en un emotiu acte d’homenatge a les víctimes de la carretera N-340, entre elles i especialment les 215 que van perdre la vida, i les que van quedar ferides,Coincidint amb el 40è aniversari de la tragèdia del càmping dels Alfacs, el moviment veïnal ha convocat l’acte de record en el punt on va esclatar el vehicle, on s’han concentrat més d’un centenar de persones, i ha agraït la tasca professional dels equips d’emergències, sanitaris, voluntaris, periodistes i representants polítics que van viure de prop la tragèdia 40 anys enrera.“En un dia com el d’avui la veu del moviment social queda a un costat, volem fer un recordatori i agrair i felicitar als cossos d’emergències, a les administracions i a tot el tracte humà que es va viure aquí avui fa 40 anys. Vam demostrar que som un territori que, davant l’adversitat, treballem units i aprenem a aixecar-nos i a tirar endavant per moltes tamborinades que rebem”, ha afirmat Llorenç Navarro, portaveu del moviment veïnal.Durant els 45 minuts que ha durat l’acte, al costat de dues grans pancartes reclamant la gratuïtat de l’autopista, s’ha lliurat una petita placa de reconeixement als representants dels sectors que van patir en directe les conseqüències d’aquell greu 11 de juliol del 1978."Territoris que lluiten pel futur. En record dels qui van perdre la vida a l’accident de trànsit del 11/07/1978. Per a que mai es torne a repetir”, es podia llegir en l’obsequi. Per l'escenari improvisat ubicat vora la rotonda de l'antiga N-340 han passat l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla; representants de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta; un responsable del cos de Bombers; el president de la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes, Josep Baubí; així com l'actual propietari del càmping Els Alfacs, Mario Gianni, i"Avui demano disculpes perquè normalment acostumo a posar el dit a la llaga però avui deixem les reivindicacions de banda perquè són més importants les víctimes que hi ha hagut i les que puguen vindre. La nostra tasca és reivindicativa però també preventiva i seguirem lluitant per a que no n'hi hagin més”, ha afirmat Navarro.Una lluita, ha dit, que persistirà, “perquè els pares i les mares que saben que en un segon els canvia la vida ens animen a continuar, i no defallirem”, ha conclòs. El d’avui ha estat el seu 200è tall de carretera, aquesta vegada trencant la tònica habitual, pel que ha estat l’accident “més greu a l’N-340”, ha recordat.Després de gairebé 3 anys de combat, el moviment ja ha advertit que de seguida tornarà a la reivindicació, amb la presentació d’al·legacions contra les rotondes del govern espanyol i amb un nou tall la setmana vinent a l'Ametlla de Mar.

