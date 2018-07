Llàgrimes de dignitat

11 de juliol de 2018

Ostres, hi he anat i he plorat. També se0ls sentia cantar. He vist un mosso amb llàgrimes. Molta gent enfadada i emocionada. Com a negatiu, no he sentit cap persona parlant castellà! On sou la gent que parleu castellà, no dieu que us sentiu catalans? On sou? No sou sensibles a res del que està passant al país que dieu que també és vostre? Informeu-vos millor. Les televisions castellanes no són parcials, us prenen el pèl. Us adoctrinen. Penseu que aquesta terra va acollir els vostres pares o avis i vam anar compartint una vida millor. Diuen que és millor pensar en la vida dels fills que on són enterrats els besavis. Sempre podreu sentir-vos també andalusos, extremenys... i tots estimarem molt la vostra terra d'origen.