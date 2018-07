Tortosa complirà la nova llei de memòria històrica si obliga a retirar el monument franquista de l'Ebre

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha assegurat que "donaran compliment" a la nova llei integral de memòria històrica que impulsarà el Parlament, si dixa d'emparar vestigis franquistes catalogats o protegits, com és el cas del monòlit de l'Ebre a Tortosa, a través del POUM."Ara es veu que la raó la tenia l'Ajuntament i vol dir que la normativa existent permetia fer la consulta. Si canvia li donarem compliment i haurem de portar-ho a terme, en agrade o no", ha assegurat Roigé.L'alcaldessa ha defensat que el consistori "sempre ha complert la normativa vigent", tant la llei de memòria històrica així com amb l'elaboració d'un inventari de vestigis franquistes a la ciutat que els ha exigit el jutjat contenciós de Tarragona, responent a la demanda de l'advocat madrileny Eduardo Ranz.

