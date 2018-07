Mor un veí de Lleida de 47 anys en un accident de muntanya a Bielsa, a l'Aragó

Un veí de Lleida de 47 anys ha mort en un accident de muntanya a Bielsa, a la comarca aragonesa del Sobralbe, segons ha informat la Guàrdia Civil. El cos de seguretat va rebre dimarts cap a les set de la tarda un avís de la desaparició de la víctima en el trajecte de la Via Ravier a l'anomenat Espolón Esparrets, al Vall de Pineta.L'home havia sortit feia diverses hores a fer una activitat d'escalada d'alta muntanya i no havia tornat. Especialistes de la Guàrdia Civil hi van anar en helicòpter però van haver d'abandonar la recerca per les males condicions climatològiques.A primera hora d'aquest dimecres s'han reprès les tasques de recerca, també a peu a la zona del Balcó de Pineta. Després de recórrer bona part de la zona, els agents han trobat el cos de l'home, que ha estat evacuat en helicòpter fins al poble de Boltaña.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)