FOTOS Centenars de persones formen un passadís humà per reclamar la llibertat dels presos

📷 A Barcelona, milers de persones han omplert la Via Laietana en un gran passadís per la llibertat! Prou repressió, prou persecucució política! Només ens val la llibertat! 🎗 #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/mEUN8OoPdU — Assemblea Nacional (@assemblea) 11 de juliol de 2018

Centenars de persones s'han concentrat aquest vespre al centre de Barcelona per formar un passadís humà per reclamar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Entre crits de "llibertat presos polítics", la marxa ha omplert la Via Laietana. Els participants lluïen cartells grocs on s'hi podia llegir "Freedom" i "Stop Fascism".De la mateixa manera, la concentració ha exigit que s'arxivin totes les causes contra activistes independentistes i també ha denunciat la repressió de l'Estat que ha afectat rapers com Valtònyc. Aq

