Aragonès espera avui les concrecions a l'oferta de diàleg de Sánchez

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, espera concretar aquest dijous l'oferta de diàleg feta per Pedro Sánchez a Quim Torra en la reunió celebrada a la Moncloa dilluns passat. Aragonès es reunirà a Madrid amb la vicepresidenta Carmen Calvo i amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. La reunió del 9 de juliol va suposar l'inici d'un diàleg entre els dos governs. Va ser el president Torra qui va anunciar ahir la reunió d'Aragonès amb Calvo com un primer pas perquè l'executiu espanyol concreti quina ha de ser la seva política sobre Catalunya. Després de la reunió del Consell Executiu de dimarts, la consellera Elsa Artadi ja va anunciar que el vicepresident anirà a Madrid amb el llistat de 45 punts que Carles Puigdemont va plantejar a Mariano Rajoy en la seva reunió a la Moncloa de l'abril del 2016. La portaveu va esmentar que, entre les reclamacions de la Generalitat, hi ha fer efectiu el compromís del ministeri d'Interior sobre els Mossos quan a finançament i presència de la policia catalana en organismes de coordinació internacional. Un altre punt important és recuperar les lleis socials impugnades en tot o en part pel govern Rajoy. Aragonès ja ha avançat que reclamarà a l'Estat que posi fi als "incompliments" amb Catalunya. Segons el Govern, el deute pendent de l'Estat amb Catalunya ascendeix a 6.000 milions d'euros. Aragonès ha situat en les reunions entre ministres i consellers el moment d'abordar les qüestions pendents. Pel que fa al seu àmbit, Aragonès ha afirmat en les darreres setmanes que vol reclamar a la ministra Montero que s'aixequin les mesures de control financer que es mantenen a la Generalitat.Dels 6.000 milions pendents, 750 corresponen a la liquidació de la disposició addicional tercera de l'Estatut pactada per al 2008 que fa referència a la inversió en infraestructures, gairebé 3.000 milions més en inversions en infraestructures, una partida de 668 per a Mossos d'Esquadra i uns 1.500 per l'aplicació de la llei de dependència.

